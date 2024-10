Asamblea y Concejo instalan el tercer periodo de sesiones ordinarias

Cúcuta

La Asamblea de Norte de Santander llevó a cabo la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias donde se espera avanzar en nuevos proyectos para el departamento.

Desde la oposición también se plantea avanzar en los controles políticos a las diferentes secretarías con el fin de dar respuestas a la ciudadanía sobre el manejo de algunos de los despachos.

“Vamos a hacer el respectivo control político a algunas secretarías que vienen teniendo muchas dificultades frente a todos los nortesantandereanos, por ejemplo, cómo no hacer control político a la Secretaría de Seguridad, hablar de la seguridad de los nortesantandereanos, todo lo que viene pasando y lo que ha pasado en la ciudad y el departamento, cómo no hablar también de la crisis de la salud, nuestro Hospital Universitario Erasmo Meoz con una crisis financiera enorme que está a punto de llegar a una intervención por parte de la Supersalud, cómo no hablar de las vías de esas obras inconclusas, proyectos que se iniciaron hace dos, tres, cinco o siete años y que no han podido avanzar porque han tenido muchas dificultades en lo contractual, en lo financiero, en lo estructural” dijo a Caracol Radio el diputado Diego González.

En el Concejo de Cúcuta también se hará la instalación de este nuevo periodo de sesiones, en medio de críticas por la falta de avance en muchos de los proyectos que han venido solicitando los líderes comunales, especialmente en la recuperación de la malla vial y la seguridad.

“Aquí faltan muchas cosas, primero falta liderazgo, falta un alcalde que presente iniciativas que vayan encaminadas a garantizar la seguridad y la tranquilidad de los cucuteños, la recuperación de la malla vial, el tema de salud, el tema de educación, el tema de infancia y adolescencia, aquí hacen faltas iniciativas propias de un alcalde al que finalmente le duela la ciudad” dijo el concejal Oliverio Castellanos.