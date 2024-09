“Las reformas no pueden estar a merced ”: presidente de la Corte Suprema de Justicia

Bucaramanga

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, manifestó desde Bucaramanga que las reformas que hacen curso en el gobierno nacional no pueden estar a merced de una persona ni al vaivén de gustos, pareceres o conveniencias.

Las declaraciones las dio en medio del Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se realiza en el centro de convenciones Neomundo en la capital santandereana.

“Las reformas no pueden estar a merced ni al vaivén de gustos, pareceres o conveniencias particulares, sino que ellas deben ser producto de la ciencia, la lógica, la experiencia y la razón y fruto de los consensos y los acuerdos propios de la civilidad política para resolver problemas desde la visión del bien común. Las constantes reformas pueden resultar contraproducentes si no son coherentes con el desarrollo institucional, si no permiten que las instituciones maduren y si las reglas de juego varían de forma tal que afectan la seguridad jurídica y con ello la confianza de las personas en la tutela judicial efectiva”, manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que de las decisiones que se tomen hoy, depende el futuro de la administración de justicia y los mecanismos de la solución de conflictos.