Empresas del Caribe están adquiriendo plantas eléctricas ante ‘fantasma del apagón’

Ante la crisis energética que está afrontando Colombia por el bajo nivel que registran los embalses, algunas empresas del Caribe se están preparando con la adquisición de plantas eléctricas para no verse afectadas por posibles racionamientos que se puedan presentar en los próximos meses.

Para el empresario Joseph Daccarett la situación “es grave” y que ya en su compañía han tomado medidas.

“En una junta de emergencia que realizamos en nuestra compañía decidimos la adquisición de una planta eléctrica de mayor capacidad de la que tenemos, precisamente con miras a proteger el empleo de nuestra empresa, de nuestros trabajadores, con miras al 2025″, dijo Daccarett en los micrófonos de Caracol Radio.

Asimismo, afirmó que no ven “una solución clara” a corto plazo. “El 2025 se va a caracterizar por muchos apagones porque no veo solución. Se necesita plata y el Gobierno no la tiene”.

Situación de Air-e

Sobre la intervención de Air-e, Daccarett indicó que “el problema de Air-e es de dinero, de caja. Al intervenirla, la responsabilidad es del Estado y si el Estado está mostrando problemas de caja seguramente Air-e no va a tener el oxígeno necesario y podemos vernos ahogados a un apagón en la zona que Air-e está cubriendo”.

Medidas del Gobierno

La Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía activaron una serie de medidas para garantizar la confiabilidad energética de Colombia en respuesta a las condiciones marcadas por la sequía y la disminución de los niveles de los embalses en el país.

La Creg señaló que el sistema nacional pasó de estar en estado de vigilancia a riesgo. Con la medida, se aplicará la Resolución 026 de 2014 también de la Creg, para evitar un posible desabastecimiento.