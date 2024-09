Denuncias contra PRABYC: aparecen quejas por el proyecto Mirador de los Andes de Ibagué

Ibagué

Aparecen nuevas denuncias contra la empresa PRABYC, ahora compradores del proyecto Mirador de los Andes, ubicado en el sector de El Poblado, aseguran que la suerte de esta construcción es similar a la que ha tenido Hacienda El Bosque.

Según Julián Álvarez, afectado por la no entrega de este proyecto de apartamentos, pagó una cuota inicial de $50 millones, pero la obra quedó detenida desde hace más de un año.

“La obra no avanza, no hay respuesta positiva para las personas que invertimos en este proyecto, la obra quedó en el piso 10 de los 17 que se debían construir, todo está abandonado, no hay quien responda”, dijo Álvarez.

El proyecto de construcción salió a ventas hace aproximadamente 4 años, pero de un tiempo apara acá las obras comenzaron a detenerse paulatinamente y pese a que los incumplimientos por parte de la empresa, a los compradores les manifiestan que si se retiran les descontarían un porcentaje de su dinero por desistir.

“He intentado recuperar el dinero, cuando respondían hace unos años, nos indicaban que nos iban a cobrar una especie de sanción que sería entre el 20 y 30% de lo invertido, por eso decidí esperar”, sostuvo el denunciante.

Po otra parte, Álvarez aseguró que en los contratos que se firman con cualquier constructora, siempre los compradores están en desventaja. Finalmente sostuvo que son más de 100 familias afectadas en este proyecto Mirador de los Andes.

Ordenan medida cautelar

Se debe recordar que la semana anterior la Alcaldía de Ibagué a través de la Oficina de Espacio Público ordenó una medida cautelar de carácter preventivo contra la Constructora Prabyc por el incumplimiento en la entrega del proyecto Hacienda El Bosque.

La medida de toma de posesión de los bienes de esta constructora con presencia en varias regiones del país se basa en la reglamentación hecha por parte del Concejo de Ibagué de la ley 388 de 1.997, proyecto de acuerdo aprobado en el mes de Julio del presente año.