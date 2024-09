Papa Francisco critica “efectos devastadores” de la guerra en Medio Oriente

Papa Francisco. I Foto: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images. / Vatican Pool

El papa Francisco pidió este domingo un inmediato algo al fuego en Líbano y condenó que “esta guerra tiene efectos devastadores sobre la población”, en el mensaje el ángelus tras la misa que celebró en el estadio ‘rey Baldunio’ de Bruselas.

“Sigo con dolor y preocupación el alargamiento y la intensificación del conflicto en el Líbano. Esta guerra tiene efectos devastadores sobre la población. Demasiadas personas siguen muriendo cada día en Oriente Medio”, condenó el papa.

Y pidió “a todas las partes un alto el fuego inmediato en el Líbano, Gaza, en el resto de Palestina, en Israel. y que sean liberados los rehenes y se permita la ayuda humanitaria”

El Ejército de Israel sigue bombardeando con contundencia varias zonas de Líbano, después de que se confirmó la muerte líder del grupo chií Hizbulá, Hasán Nasrala.

También pidió no olvidar la martirizada Ucrania.

Por otra parte en ocasión de la Jornada del Migrante y del Refugiado, renovó su llamamiento a “considerar el fenómeno migratorio como una oportunidad para crecer juntos en la fraternidad” e invitó “a ver en cada hermano y hermana migrante el rostro de Jesús que se ha hecho peregrino en medio de nosotros”.

Las víctimas por la Iglesia

Francisco presidió este domingo una misa ante unos 40.000 fieles en el estadio Rey Balduino, y en su homilía se refirió al asunto, que ocupó parte importante de la visita al país.

“No hay lugar para el abuso. No hay lugar para el encubrimiento del abuso. Les pido a todos que no encubran el abuso, le pido a los obispos que no encubran los abusos y condenen a los abusadores”, dijo el Papa.

Francisco también se refirió al encuentro estrictamente reservado que mantuvo el viernes con 17 víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia católica belga.

Sobre esta reunión con víctimas, Francisco dijo que sintió “su sufrimiento como abusados. Lo repito aquí: en la Iglesia hay lugar para todos. Pero todos serán juzgados”.

“El mal no puede ser escondido. El mal debe ser puesto al descubierto, hacer que se conozca y que el abusador sea juzgado, aunque se trate de un laico, una laica o un obispo”, agregó.