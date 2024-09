Nueva teoría del origen del universo: El Big Bang no sería la única ¿Cuál es?

A pesar de enormes avances tecnológicos, la humanidad todavía no tiene una respuesta concreta sobre los comienzos del universo, solo se basan en teorías. Sin embargo, el Big Bang ha sido respaldada por la comunidad científica como la más cercana para explicar el nacimiento del mundo como lo conocemos. Según esta teoría, el universo comenzó como una partícula pequeña y eventualmente se expandió a una escala masiva, formando finalmente el ‘cosmos’ en expansión que conocemos.

El origen del universo más aceptado y conocido se debe a la teoría del Big Bang. Hace unos 13.8 mil millones de años, todo el universo se encontraba congregado en una singularidad de extrema densidad y calor que, repentinamente, se expandió a una velocidad inimaginable dando consecuencia a todo lo que conocemos hasta el día de hoy: el espacio, el tiempo, la materia y la energía. A pesar de ello, aún no se tiene registro de qué aconteció antes de este suceso y qué la produjo inicialmente.

El Big Bang no sería la única teoría

No obstante, una nueva idea ha surgido, aquella que podría contradecir esta noción y fue explorado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. En un artículo reciente publicado por este portal presentó la idea de “cosmología de rebote de materia no singular”. De eso se deduce que un grupo de científicos de varios países sugirió la teoría descrita en la idea de que el universo se balancea hacia atrás y hacia adelante entre la fase de Big Bang y el cuerpo expandido más frío que actualmente experimentamos. En consecuencia, los referentes concluyen que el diferente estado del universo esencialmente significa que vivimos en un reciclaje de su existencia pasada.

“En particular, el aumento de las perturbaciones de curvatura del superhorizonte, durante una fase de contracción de la materia en combinación con un corto período transitorio desde la contracción de la materia hasta el Universo en expansión HBB, puede conducir a perturbaciones de curvatura aumentadas en escalas pequeñas durante la fase HBB, colapsando para formar PBHs”, manifestaron en el artículo.

Esto implica que los agujeros negros son primordiales, ya que podrían ser los restos visibles de las perturbaciones que ocurrieron en el inicialmente universo en su pasado, en otros términos, la materia oscura consiste en agujeros negros. Lo que, si es confirmado, los futuros observatorios de ondas gravitacionales serán capaces de filmar las ondas generadas por la formación de agujeros, lo que validará este modelo de creación de materia oscura.

Pero, por ahora, no hay suficientes colapsos para justificar esto. Aunque esta nueva teoría está revolucionando la comunidad científica, el Big Bang sigue siendo la mejor explicación para el universo. Con respecto a la teoría del rebote, los investigadores están explorando la posible tragedia de que las colapsadas de algunos agujeros puedan producir ondas gravitacionales.