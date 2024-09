Consejo de Estado mantiene en firme elección de Erasmo Zuleta como Gobernador de Córdoba

Montería

La demanda en cuestión se basaba en una supuesta infracción por doble militancia, acusando a Erasmo Zuleta Bechara de haber respaldado a dos candidatos a las alcaldías de Lorica y Valencia, así como a una candidata a la Asamblea Departamental, todos inscritos por partidos distintos al Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U), al cual pertenece. Este señalamiento fue llevado ante el Consejo de Estado para que se determine si dicha conducta violaba las disposiciones legales sobre doble militancia.

No obstante, después de analizar minuciosamente las pruebas presentadas por los demandantes, el Consejo de Estado determinó que los argumentos carecían de sustento. En su fallo, la Alta Corporación concluyó que no se vulneraron los artículos 107 de la Constitución, 2 de la Ley 1475 de 2011, ni el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Según la decisión, no se demostró que Zuleta Bechara hubiera incurrido en actos de apoyo real, positivo y concreto a favor de los candidatos mencionados, quienes estaban avalados por el partido Liberal Colombiano, ni hacia la candidata a la Asamblea Departamental del mismo partido.

Asimismo, la Sala Electoral aclaró el alcance de los informes periciales y los criterios que deben seguirse para evaluar los mensajes de datos —como enlaces digitales— al momento de determinar si existió o no respaldo a otras candidaturas.

Tras el fallo, Erasmo Zuleta Bechara expresó su satisfacción con la decisión y agradeció el apoyo recibido durante el proceso. El gobernador destacó que este veredicto representa un respaldo a la voluntad popular que lo eligió de manera mayoritaria y reafirma su compromiso con el pueblo cordobés.

“Siempre he sido un hombre que, primero, se apega a Dios y, segundo, a la ley. He sido respetuoso de las normas, y cuando uno actúa bien, no teme a este tipo de ataques jurídicos. Si en algún momento llego a actuar de manera incorrecta, respetaré las decisiones judiciales”, afirmó Zuleta Bechara.

El gobernador también manifestó que este resultado le da aún más fuerza para continuar trabajando por una Córdoba con mejores oportunidades para todos, siempre dentro del marco de la Constitución.

“Agradezco a Dios, a mi familia, al pueblo de Córdoba, y al gran equipo que tenemos en la Gobernación por su compromiso y apoyo, lo que nos permite seguir trabajando para transformar este departamento”, concluyó.