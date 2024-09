¿Por qué son prohibidos los roedores en los aviones? La curiosa pero importante razón

Actualmente, las compañías que prestan el servicio de viaje en avión permiten que perros y gatos estén con sus dueños en el transcurso del trayecto. La forma en la que se notifica a la aerolínea en que va a llevar a su mascota a, por ejemplo, Estados Unidos, es realizándole una serie de exámenes médicos, presentando certificados de que no presenta una enfermedad y dejando constancia de este hecho tanto en el área de Migración de Colombia como Estados Unidos.

Hay mucha más información respecto a los costos de llevar a un animal doméstico como un perro o gato en este medio de transporte. Por ejemplo, en American Airlines, el precio de un boleto es de 150 dólares o, en Colombia, a un valor de 250 mil pesos colombianos como máximo.

En la aerolínea de Latam, por ejemplo, cambió recientemente sus políticas para llevar perros de apoyo emocional. En ese sentido, señaló que en cabina el peso máximo de la mascota será de 21 kilos y que se debe comprar un asiento adicional, en caso de que no pesen más de 12 kilos. Deben llevar bozal puesto y, tiene que solicitarlo en el sitio web de Latam Airlines 48 horas antes.

¿Qué animales no se pueden llevar en un avión?

De forma internacional, no se permite el transporte de animales salvajes como monos, leones, loros, tampoco los que sean de gran tamaño como vacas, caballos o cerdos. Por otro lado, en esta lista se encuentran la fauna exótica como arañas, ranas o serpientes que representen un potencial peligro para la vida humana por ser posiblemente venenosas y depredadoras.

Aunque los perros son permitidos dentro de un vuelo, no todas las razas pueden acceder: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. Esto se relaciona con que, si no se transportan en un guacal o con correa, no se puede llevar al animal.

Otra clase de fauna que no está autorizada en aviones son los que tienen una alta probabilidad de propagar una enfermedad o que tengan problemas de salud. Por ejemplo, si tiene una infección o virus que pueda propagarse, ya sea entre humanos o en su misma especie.

¿Por qué los ratones no son aceptados para transportarlos en un avión?

La razón por la que los roedores no pueden estar en aviones es porque algunas aerolíneas no consideran como un elemento de propagación de enfermedades. Un caso conocido en la opinión pública en Europa fue cuando en el 2016 un grupo de investigadores no pudo llevar sus implementos de estudio, ya que, dentro de ello, había ratones de laboratorio.

Estos roedores no pudieron viajar y fueron embargados por la aerolínea Iberia, ya que existía un riesgo de que pudieran escapar y contagiar a pasajeros. Los animales estaban siendo usados para testear medicamentos en contra la diabetes y otros males.

¿Qué aerolíneas permiten viajar con animales en Colombia?

Las aerolíneas que ofrecen estos servicios son las siguientes:

Avianca

Latam

Satena

Sin embargo, estas compañías de transporte no han hecho especificaciones sobre el traslado de estas clases de animales.