Cuántos centros de formación SENA hay en Antioquia: tienen más de 80 cursos gratuitos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución educativa pública colombiana que garantiza el acceso a la educación profesional de múltiples colombianos que le apuntan a desarrollar las habilidades y conocimientos que el campo de acción y sector productivo nacional requiere. En ese sentido, desde esta institución se ofrecen distintos niveles de formación, que posteriormente se pueden homologar en algunas universidades del país, desde formaciones técnicas o tecnólogas, hasta cursos de corta duración totalmente gratuitos.

Así también, el SENA ofrece cursos de idiomas y cursos cortos con diferentes modalidades y horarios en el Departamento de Antioquia, que son especializados en diferentes áreas productivas y demandantes por el mercado actual, por lo que aquí le contamos cuáles son los centros de formación SENA existentes en el territorio antioqueño:

¿Cuántos centros de formación SENA hay en Antioquia? Lista completa de datos

Tal como lo informa el SENA en su sitio web oficial, en la actualidad existen 16 centros de formación, que cubren las nueve subregiones del departamento antioqueño, en los que se imparte instrucción pertinente y de calidad en casi todos los sectores económicos.

Según la entidad, las fortalezas educativas en este departamento son: la agroindustria, manufactura, textiles, diseño, moda y confección, salud, comercio, servicios, infraestructura, minería y turismo, por lo que si usted está interesado en recibir formación al respecto, esta entidad cuenta con una amplia oferta en Antioquia. A continuacion, le dejamos el listado completo de las sedes y sus datos principales:

Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada:



Dirección: Km. 6 Vía a la Pintada Caldas, Antioquia.

Teléfono: 576 00 00 Ext: 42904

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. No aplica los fines de semana ni festivos.

Centro de Servicios de Salud:



Dirección: Calle 76 No. 39 - 76, Medellín.

Teléfono: 576 00 00 Ext: 45001/002/003

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. No aplica los fines de semana ni festivos.

Centro de Manufactura y Diseño:



Dirección: Calle 63 No. 58 B - 03 - Calatrava, Itagüí.

Teléfono: 514 92 80 /90

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. No aplica los fines de semana ni festivos.

Centro de Comercio:



Dirección: Calle 51 - 57-70. Avenida del Ferrocarril - Torre Sur, piso 5

Teléfono: 839 19 18 ext. 43689

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda:



Dirección: Calle 63 No. 58 B - 03 - Calatrava, Itagüí.

Teléfono: 5149290

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y fines de semana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación:



Dirección: Cra. 48 No. 49 - 62, Rionegro.

Teléfono: 531 18 56 Ext: 43926

Horarios: para aprendices de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., y para el público general de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., fines de semana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Centro de Servicios Gestión Empresarial:



Dirección: Calle 51 No. 57 – 70 Torre Norte, Medellín.

Teléfono: 576 00 00 Ext: 42403

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada:



Dirección: Diag. 104 No. 69 - 120, El Pedregal Medellín.

Teléfono: 444 28 00 ext. 42255

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción:



Dirección: Diag. 104 No. 69 - 120, Medellín.

Teléfono: 444 28 00 Ext: 43520/321/300

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Centro Tecnológico del Mobiliario:



Dirección: Calle 63 No. 58 B - 03 Itagüí - Calatrava Itagüí.

Teléfono: 576 00 00 Ext: 43268

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico:



Dirección: Km. 1 Salida Turbo, Apartadó.

Teléfono: 828 00 72

Horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y fines de semana de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. para aprendices.

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial:



Dirección: Calle 18 No. 17 - 61 Cisneros.

Teléfono: 863 26 68

Horarios: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Centro Textil y de Gestión Industrial:



Dirección: Diag. 104 No. 69 - 120 El Pedregal, Medellín.

Teléfono: 4442800 Ext: 43620

Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m a 4:30 p.m. y fines de semana de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para aprendices.

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño:



Dirección: Calle 11 No. 12 - 42. Santafé de Antioquia.

Teléfono: 853 21 25 /26 Ext: 43051

Horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Formación Minero Ambiental El Bagre:



Dirección: Barrio 21, Manzana 12, Predio 32 - Barrio Comodatos de Arriba - Salida a Zaragoza. El Bagre.

Teléfono: 837 03 40/75

Horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. No aplica los fines de semana ni festivos.

Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial:



Dirección: Transv. 16 No. 33 - 102, Caucasia.

Teléfono: 88391918 ext. 43689

Horarios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.