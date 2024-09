Se reporta el primer caso de una persona fallecida por fiebre amarilla en Caquetá

Un llamado para que no auto medicarnos. Foto Recreativa.

Neiva

Es muy lamentable, informar a la comunidad que se ha presentado el primer caso de mortalidad por fiebre amarilla, de un menor de 13 años que no contaba con antecedente, no con los esquemas de vacunación. Esta persona empezó con síntomas, desde el 10 de septiembre, sin embargo, asistió a una droguería donde le aplicaron la “famosa” tripleta., medicamentos que no le surgieron efecto.

El menor, fue remitido al hospital departamental María Inmaculada, de Florencia, donde lo remiten de allí a la ciudad de Neiva y lamentablemente fallecen. Esto significa, que no hubo una atención oportuna y el tiempo de reacción fue muy tardío, a punto que su estado de salud sufrió complicaciones.

Mayerli González Arias, secretaria de salud departamental de Caquetá, comentó que “hacemos un llamado para que no auto medicarnos, para que aprovechemos todas las jornadas de vacunación que estamos haciendo, precisamente para decirle a toda la población de 1 a 60 años, que es una vacuna totalmente gratuita y que podemos evitar hecho como el mencionado”.

Se debe de tener encuneta y recordar cuáles son esos síntomas de alerta de esa enfermedad: dolor abdominal, fiebre dolor muscular, vómito, fiebre que normalmente lo confundimos también con el dengue, son síntomas muy parecidos a los originados por el dengue.