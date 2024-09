Este fue el emotivo mensaje del exdirector Tránsito de Bucaramanga tras dejar su cargo

Bucaramanga

Finalmente las especulaciones de la salida del director de Tránsito de Bucaramanga fueron aclaradas por el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, después de firmar el decreto que declaraba como insubsistente el cargo del director de Tránsito Carlos Bueno.

Los hechos ocurrieron en medio de presuntas diferencias entre el funcionario y algunos asesores del mandatario local.

#BuenoInforma



Con tristeza, pero con dignidad he recibido la notificación de mi declaratoria de insubsistencia como director de Tránsito de Bucaramanga porque no acepté las presiones ni acepté la opción conveniente y tradicional de presentar la carta de renuncia a cambio de un… pic.twitter.com/mGEmuWvRrS — Carlos Bueno (@cebuenocad) September 26, 2024

“Con tristeza pero con dignidad he recibido la notificación de mi declaratoria de insubsistencia como director de Tránsito, porque no acepté las presiones ni acepté la opción conveniente y tradicional de presentar la carta de renuncia a cambio de un cargo de asesor. Por el contrario, me mantuve firme en mis convicciones de defender la DTB como patrimonio público y considerar sagrado el dinero de la entidad”, dijo Bueno a través de su cuenta de X.

Estuvo en la Dirección por más de 22 meses contando la administración pasada y lo que va de la actual

“Me voy preocupado por la actitud hostil, poco propositiva y a veces malintencionada de muchos de sus asesores más inmediatos. Observo con preocupación que si este estilo de gobierno continúa le llevaran a incurrir en el error y a que los proyectos que ha contemplado con tanta ilusión no puedan hacerse una realidad”, agregó.

En su momento dijo que contempló renunciar hace un tiempo, pero no lo hizo por velar por la movilidad de los ciudadanos.

#Bucaramanga | Salió de su cargo el director de Tránsito de la ciudad Carlos Bueno, el alcalde @soyjaimeandres lo declaró insubsistente. pic.twitter.com/2hc1gVVDZj — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 26, 2024

“Yo creo que tengo una responsabilidad y desestimé salir de la entidad en un momento crítico donde recordemos la entidad acabó de sufrir un ataque cibernético que el objetivo era que estuviera totalmente neutralizada en temas de trámites por más de un mes”, argumentó el exdirector.

Por su parte el alcalde Jaime Andrés Beltrán le agradeció al funcionario por su trabajo realizado, teniendo en cuenta que ha sido uno de los directores que más ha sido aplaudido por la ciudadanía en las dos administraciones por el incremento de controles de tránsito en la ciudad.

“A todos los dirigente descentralizados s ele solicitó la renuncia el único que no la entregado es el director de tránsito, los funcionarios de libre nombramiento obedece a los procedimientos administrativos. Quiero que entiendan que las acciones que toma un gobierno es en necesidad de que la ciudad avance. Este gobierno no está pensando en privatizar, solo en fortalecer la Dirección de Tránsito. Los funcionarios públicos así como llegamos, así nos vamos”, expresó el Beltrán.