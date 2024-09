No renunció. Carlos Bueno sigue como director de Tránsito Bucaramanga

Bucaramanga

Luego de varios rumores que alertaban que Carlos Bueno había renunciado a su cargo como director de Tránsito de Bucaramanga, el mismo funcionario desmintió las versiones.

Dijo que aunque contempló renunciar hace un tiempo, no lo hará y que seguirá al frente de la entidad en la que está desde hace 22 meses velando por la movilidad y tráfico en la capital santandereana.

“No he recibido comunicación alguna por parte del alcalde y en aras de la confianza que él me ha dado y en aras de la confianza de él, en aras de la confianza de la ciudadanía en la calle y sobre todo con el apoyo y la solicitud que me hicieron todos los funcionarios y dirigentes de la entidad de que lo siga acompañando. Yo creo que tengo una responsabilidad y desestimé por parte mía salir de la entidad y menos en este momento crítico donde recordemos la entidad acabó de sufrir un ataque cibernético que el objetivo era que estuviera totalmente neutralizada en temas de trámites por más de un mes”, dijo Bueno.

El director aseguró que algunos asesores de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga lo estarían presionando para apartarse de su cargo.