¿Cuál es la advertencia de la Contraloría en el Quindío sobre las deudas de EPS?

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una mesa de la comisión regional de moralización que la integran diferentes autoridades e instituciones con el fin de realizar la vigilancia a las EPS para lograr recuperar la cartera.

El gerente de la Contraloría General de la República en el departamento y presidente de la comisión regional de moralización, Héctor Marín indicó que la cartera de la red prestadora de los servicios de salud asciende a los 400 mil millones de pesos por eso la importancia de estos espacios para lograr la mediación correspondiente.

“Venimos realizando un trabajo muy especial porque queremos recuperar la cartera de la red prestadora de servicios de salud del departamento, ayer fue nuestra cuarta Comisión dónde venimos realizando un acompañamiento y seguimiento a la red prestadora de servicios de salud en el departamento del Quindío. Esto se inició mediante las sesiones de las comisiones regionales de moralización del 29 de mayo del 19 de julio y del 29 de agosto hemos socializado y concertado mesas de trabajo en la dinámica de conciliar y gestionar temas relacionados con la cartera que presentan la EPS con los prestadores de salud del departamento”, indicó.

“Hemos hecho un llamado al prestador de salud de la parte privada estamos hablando que en este momento, Las deudas ascienden casi a 400.000 millones de pesos, hemos hecho los procesos de conciliación de cuenta, la suscripción de actas para acuerdo de pago y las fechas para pago ayer precisamente se quedó en eso en el cronograma de pago a toda la red prestadora de servicio de salud también nos han acompañado los agentes liquidadores interventores y presidentes de las empresas prestadoras de salud”, sostuvo.

Agregó: “Esperamos que a más tardar martes miércoles de la próxima semana tengamos ya el cronograma a diciembre o antes de las EPS que le deben a toda la red prestadora de salud del departamento”.

Advirtió que existe un riesgo de colapso financiero al no efectuarse rápidamente y de forma total los pagos por parte de las EPS.

Añadió que si de aquí al 30 de septiembre no se generan las respectivas cancelaciones puede originar una crisis no por el cierre de las instituciones prestadoras de servicios sino porque no habría como pagarles a proveedores ni a empleados desencadenando un panorama desalentador en materia de salud.

“Vemos como llega la factura, llega la cartera y entonces piden 5 pesos y la EPS gira 2, entonces las deudas en vez de disminuir siguen subiendo ¿por qué? Porque la red sigue prestando los servicios a pesar de que hay una amenaza y una alerta temprana sobre la red prestadora de salud en el departamento del Quindío la cual podría entrar en un colapso financiero afectando seriamente la capacidad para brindar la atención hospitalaria”, puntualizó.

Aseguró que el llamado es a los agentes liquidadores para que se pongan al día con las deudas.