Convocatoria oficial de Chile para enfrentar a la Selección Colombia

Colombia vs Chile (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

A pocos días de comenzar una nueva doble jornada por Eliminatorias, La Selección de Chile ya dio a conocer la lista de convocados con ausencias importantes. Alexis Sánchez y Ben Breverton no estarán presentes para el sueño mundialista por diferentes razones.

Los chilenos llegan en una situación crítica para enfrentar a Colombia y Brasil. Con apenas 5 unidades en 8 partidos disputados, los dirigidos por Gareca están por fuera de la zona de clasificación, la necesidad de sumar puntos es necesaria para avanzar casillas.

El experimentado delantero Eduardo Vargas lidera la lista de convocados junto al defensor central de River Plate Paulo Díaz, quien es semifinalista de la Copa Libertadores junto a su compatriota.

Gareca citó a 26 jugadores

Las grandes ausencias y polémicas para muchos, es la del atacante Ben Breverton quien milita en la Premier League y es titular con su equipo, el Southampton. Alexis está lesionado y por ahora no ha tenido acción en su nuevo club Udinese que es uno de los líderes en la Serie A.

Otro nombre importante es Arturo Vidal, que para muchos ya no es sorpresa el no estar presente teniendo en cuenta las polémicas al rededor del mediocampista. “Este huev... no ve la Libertadores” fueron las declaraciones de Vidal mediante un stream en Twitch refiriéndose que no estaba a gusto con la convocatoria del entrenador argentino.

A lo que el mismo Gareca respondio; “Son visiones, el cargo que representamos es de la selección nacional, no me permitirá estar en polémicas con colegas ni con jugadores de clubs con la importancia de Vidal. Es una voz autorizada, no tengo qué decir, son opiniones”, señaló el técnico argentino.

𝐋𝐀 𝐍𝐎́𝐌𝐈𝐍𝐀 🇨🇱📋



Los convocados para los partidos ante Brasil 🇧🇷 y Colombia 🇨🇴 por la doble fecha de #EliminatoriasSudamericanas de octubre. #SomosLaRoja #ConRespeto pic.twitter.com/SdFWwsxuzL — Selección Chilena (@LaRoja) September 27, 2024

El próximo jueves 10 de octubre desde las 7 de la noche (hora col) Chile recibirá a Brasil en un duelo clave para ambos. Por otro lado, la segunda jornada será el 15 del mismo mes en tierras colombianas a las 3:30 de la tarde (hora col) frente a los dirigidos por Néstor Lorenzo que llegan en gran momento.