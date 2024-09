Arturo Vidal, contra Gareca por lo hecho en Chile: “Este huev... no ve la Libertadores”

El experimentado volante Arturo Vidal ha vuelto a ser noticia, esta vez por sus duras críticas hacia Ricardo Gareca y sus compañeros de Colo-Colo tras una serie de decepcionantes actuaciones en el fútbol sudamericano. Luego de la derrota de la Selección Chilena por 0-3 contra Argentina en el Monumental de Buenos Aires el pasado jueves, Vidal no se contuvo y arremetió contra el entrenador Gareca.

En un comentario cargado de frustración en su canal de ‘Kick’, el jugador de Colo-Colo acusó al técnico de no seguir de cerca la Copa Libertadores y centrarse únicamente en el fútbol argentino. “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino. Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace varios años, ¿no? Acá hay que agradecerles el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, expresó Vidal.

En respuesta, Gareca abordó el tema en rueda de prensa, optando por no entrar en polémicas. “Son visiones, el cargo que representamos es de la selección nacional, no me permitirá estar en polémicas con colegas ni con jugadores de clubs con la importancia de Vidal. Es una voz autorizada, no tengo qué decir, son opiniones”, señaló el técnico argentino.

A la polémica con Gareca se sumaron las críticas de Vidal hacia sus compañeros de Colo-Colo. Tras la derrota 3-0 contra Magallanes en la ida de la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, Vidal expresó su descontento con el rendimiento del equipo en una transmisión en vivo.

“Pero mira esa falta de actitud. Así no se puede. Ellos van ganando y las pelean todas, y nosotros nada”, afirmó el volante. Además, apuntó directamente a varios compañeros: “Con uno menos no se puede, se hace muy difícil”, refiriéndose a la expulsión de Ramiro González, y criticó a Guillermo Paiva y Cristian Zavala por su desempeño en el partido.

Vidal, quien no fue convocado por Gareca para esta fecha FIFA y sigue lidiando con problemas físicos, no se detuvo ahí. Disparó contra el entrenador después de la caída ante Argentina: “Lo peor es que nos va mal con estos huevones que les ganamos dos copas”, sentenció.