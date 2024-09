Balance positivo del día sin carro y sin moto en Armenia, ciudadanos respaldaron jornada

ARMENIA

En Caracol Radio Armenia originamos el noticiero del mediodía desde el Centro Administrativo Municipal CAM con motivo del día sin carro y sin moto en Armenia donde hablamos con ciudadanos, autoridades sobre esta jornada.

Balance en materia de tránsito

Como exitosa fue calificada la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto de este jueves 26 de septiembre en Armenia, en donde al cierre de la actividad, reportaron 97 comparendos impuestos y 25 vehículos inmovilizados

Pasajeros de bus

Salimos a las calles a preguntarle a la gente, qué piensan sobre la medida del día sin carro y sin moto y nos subimos a un bus, en la ruta 22n que cubre desde el barrio la fachada de la ciudad de Armenia hasta la locomotora en el Colegio San Luis Rey viene hacia el norte de la ciudad y expresaron “me parece muy bueno, menos congestión, menos contaminación habitualmente usa el transporte público, para mí está bien. Ha funcionado, porque ayuda un poquito más al medio ambiente y pues a pesar de que hay mucho tumulto, pues en el transporte igual uno llega al sitio para donde se dirige.

Daniel Jaime Castaño, Secretario de Tránsito de Armenia

Yo creo que hay un balance muy positivo donde vemos que la mayoría de ciudadanos han acogido esta restricción y esta jornada del día sin carro y sin moto a este momento afortunadamente no hemos tenido ningún hecho de tránsito, no ha habido incidentes, entonces afortunadamente no hay que dar esta esta información de lesionados o algo vamos muy bien, pero si hemos encontrado algunas personas que han querido, digamos que pasar por alto esta restricción.

El secretario de Hacienda Yeison Andrés Pérez y alcalde encargado de Armenia

Hoy llegamos también en taxi, hoy tuvimos desde las 6 de la mañana en el puesto de mando unificado en bomberos donde pretendíamos dar garantías con la institucionalidad a todos los ciudadanos a todo el sector y obviamente, pues desde la administración municipal como es el compromiso del alcalde James Padilla abanderando este tipo de proyectos que tienen que ver con impacto ambiental y con mejoramiento de la movilidad en la ciudad.

Alcaldía con horario normal

La administración municipal ha trabajado en jornada normal, no se modificaron los horarios de hecho desde la administración municipal tenemos dentro de nuestro plan de beneficios estímulos para aquellos funcionarios y contratistas que lleguen en medios alternativos de transporte como el fin de incentivar también todo lo relacionado con la transición

Parqueadero de la alcaldía sin ingreso de vehículos incluso antes de iniciar la jornada

El alcalde encargado de Armenia puntualizó “no se autorizó ingreso en ningún tipo de vehículos el día de hoy, porque digamos que en costumbre pues muchos funcionarios madrugan para tener su vehículo, digamos que no se cumple con el objetivo, entonces de la administración municipal se prohibió el sistema, teníamos un bloqueo del cierre alrededor del CAM desde muy temprano también por la actividad deportiva que teníamos en la mañana, entonces esto no fue posible y reitero la intención de la administración municipal, es incentivar otros mecanismos de transporte y hoy darle un espaldarazo a la ciudad en términos de disminución del efecto de gases invernaderos.

