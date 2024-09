¿Qué significan las moscas en la casa? Interpretación espiritual, según la biblia

Las moscas son insectos voladores pertenecientes al orden de los dípteros, caracterizados por tener un solo par de alas funcionales y un par de halterios (estructuras que ayudan en el equilibrio). Según datos de Microservices, un portal especializado en el control de plagas, por cada ser humano en el planeta hay 17 millones de moscas.

Las moscas transportan en sus cuerpos centenares de especies de gérmenes patógenos peligrosos para la salud, suelen medir entre 5 y 8 mm de largo y pueden ser molestas por el zumbido constante de sus alas al volar, sobre todo cerca de las orejas.

Así mismo, se posan constantemente en la piel, o comida, lo que las vuelve un peligro, ya que transportan bacterias debido a su hábito de posarse sobre residuos, basura, y alimentos en descomposición.

A pesar de que es común de que en ciertas épocas del año, sobre todo en condiciones de calor, las moscas aparezcan de manera repentina en los hogares, para muchas personas tener moscas en la casa puede ser una mala señal, ya que pueden estar relacionadas con la suciedad al ser atraídas por descomposición y suciedad. Hay quienes incluso las asocian con la brujería.

Significado espiritual de las moscas en la casa

Según diversos artículos especializados en espiritualidad, la llegada de estos animales al hogar puede ser una señal negativa. “Por un lado, están las malas noticias, ya que en muchas culturas se relaciona con la magia negra, la muerte y la descomposición, debido a la fuente de alimentación de estos insectos voladores. Incluso, se asocia con una de las siete plagas que se mencionan en la Biblia”, mencionan varios portales al respecto.

Según la cuenta de TikTok, Elverdugodemex, las moscas también son un signo de que no todo está bien energéticamente en casa. “Si ves moscas negras es porque te están avisando que hay entidades demoniacas o brujas carca a tu alrededor. Ten mucho cuidado”.

Así mismo, según esa cuenta viral en redes sociales, “se considera que las moscas son usadas en la brujería para escuchar conversaciones y llevar dicha información a sus dueños. Las moscas se sienten atraídas por las malas energías, por lo que su presencia en la casa puede requerir una limpieza espiritual para ahuyentarlas de allí”.

¿Qué dice la biblia de las moscas en la casa?

Las moscas son mencionadas en las escrituras como símbolos de perturbación o maldad. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, las plagas de Egipto incluyeron enjambres de moscas, representando caos y destrucción. También en Eclesiastés 10:1, las “moscas muertas” arruinan el perfume, lo que puede interpretarse como pequeñas corrupciones que dañan algo bueno o puro.

Eclesiastés 10:1

“Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. La mente del sabio se inclina al bien, pero la del necio se inclina al mal”.

Éxodo 8:20-24

“Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas; y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a causa de ellas”.

Cabe mencionar que en otros contextos más positivos, algunas personas ven las moscas como símbolo de cambio y adaptación, ya que sobreviven en condiciones adversas.

Significado de las moscas según la ciencia

Según el Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Maule de la UCM, la aparición repentina de moscas, puede tener diferentes causales, las que pudieron verse favorecidas al ocurrir simultáneamente, como lo es la acumulación de desechos, las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas.

“La primera causal es el aumento de las temperaturas que produce un aceleramiento en los ciclos de vida de estos organismos, mezclado con la abundancia desconsiderada y poco tratada de los desechos orgánicos. Sin duda mucho desecho en poco tiempo con el aumento de las temperaturas y últimos eventos de lluvias provocaron una lamentable alza de moscas”.

Así puede evitar las moscas en su casa

Si quiere evitar las moscas en su casa, le recomendamos seguir estos consejos: