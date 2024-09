Horóscopo del Profesor Salomón: llegan oportunidades de trabajo para todos los signos

La luna en su fase de cuarto menguante es símbolo de transformación profunda. Es el momento perfecto para realizar cambios significativos en su vida. Ya sea que desee dejar atrás la tristeza, los vicios, el rencor o la pobreza, este es el tiempo para liberarse de deudas, personas tóxicas o situaciones negativas que le han estado limitando. Aproveche este periodo para hacer una purificación tanto espiritual como emocional.

Recuerde que la oración es la clave fundamental para encontrar la armonía y la paz interior que tanto busca. Si conecta con su ser interno y con lo divino, encontrará el equilibrio necesario para avanzar con claridad en su camino.

El número 26 es un número poderoso que simboliza transformación y cambio. El 2 representa la fuerza interior, la dualidad y el equilibrio, mientras que el 6 refleja dinamismo, creatividad y la energía para hacer frente a los desafíos. Juntos suman 8, un número que simboliza el infinito, la abundancia y la bendición sin límites.

Le puede interesar: Oración a San Judas Tadeo para casos difíciles y desesperados

Aquellos que han nacido bajo este número suelen ser personas resilientes, capaces de luchar y superar los obstáculos con gran determinación y un corazón noble. Además, tienen una misión divina en el lugar donde Dios los ha colocado, para cumplir con un propósito mayor. Para este día, su número de la suerte es 3658.

El profesor Salomón recomienda que, en este día especial, prenda una vela blanca y úntela con miel, pidiendo que su nuevo ciclo esté lleno de prosperidad, amor y riqueza. El color del día es el blanco, que simboliza la pureza y la salud, ideal para pedir por su bienestar físico y espiritual. El código para su liberación y limpieza energética es 1118, y la fruta que puede consumir hoy para atraer energías positivas es la uva.

Tauro

La primera carta que aparece para Tauro le invita a trabajar en su seguridad personal. Es fundamental que no dude de sus capacidades ni de las metas que se ha propuesto. Recuerde que el primer paso para que los demás crean en usted es que usted mismo confíe en lo que puede lograr. No vacile; sus habilidades y ambiciones son sólidas y alcanzables. La segunda carta le sugiere que debe aumentar su fuerza de voluntad. Insista y persevere hasta que logre sus metas, no se rinda ante los obstáculos. Finalmente, la tercera carta augura la llegada de un dinero inesperado que le dará un respiro financiero.

Número de la suerte: 3958

Virgo

La primera carta habla sobre su trabajo y le aconseja que siga haciendo los ajustes necesarios para fortalecer y mejorar su ámbito laboral o su negocio. Es importante que no se conforme con lo que ya ha logrado, sino que continúe avanzando. La segunda carta indica la llegada de personas que le propondrán una negociación o colaboración que tendrá buenos resultados, mejorando su situación económica. La última carta anuncia un viaje próximo, que puede representar una oportunidad única, tal vez para mudarse a otro país o comenzar una nueva etapa en su vida.

Número de la suerte: 0916

Capricornio

Las tres cartas para Capricornio hablan de recuperación. Aunque en el pasado ha atravesado tormentas, la calma está por llegar. Recibirá un dinero que le permitirá saldar sus deudas y podrá ver surgir nuevas oportunidades de inversión o apoyo para algún negocio que ha tenido en mente. No descuide, sin embargo, su vida emocional. Preste atención a su relación con su pareja, amigos y familiares; es crucial que mantenga un equilibrio afectivo para poder avanzar en lo demás.

Número de la suerte: 0568

Aries

Algo importante está por llegar a su vida, especialmente en relación con un dinero que necesita. Aunque lo encontrará de manera inesperada, los juegos de azar podrían brindarle una grata sorpresa; la suerte está de su lado. Tenga cuidado, no obstante, con personas chismosas, negativas o tóxicas. No permita que estas energías lo contaminen, manténgase alejado de problemas y conflictos ajenos.

Número de la suerte: 1900

Leo

Es momento de realizar algunos ajustes y cambios en su vida personal o en su trabajo. Estos cambios permitirán que todo fluya de una mejor manera. Para quienes están solteros, el amor está cerca; pronto tocará las puertas de su corazón. Además, un buen dinero llegará a sus manos, lo que calmará sus preocupaciones económicas. Si está trabajando, es posible que reciba un ascenso o un reconocimiento importante.

Número de la suerte: 4819

Sagitario

Finalmente, se liberará de esas cargas negativas que lo han estado rodeando últimamente. Se sentirá con más fortaleza y estabilidad, tanto emocional como espiritualmente. No desconfíe de Dios, él escucha todas sus plegarias, pero recuerde que las cosas ocurren en el tiempo perfecto. Ore con fe y pida por señales que le indiquen el camino correcto. Si está en una relación, es el momento de demostrar a su pareja cuánto la valora. No permita que la monotonía se apodere de su relación; cultive el amor con detalles, caricias y sonrisas.

Número de la suerte: 8712

Géminis

La primera carta para Géminis le habla de fe. A pesar de los altibajos, las cosas están bendecidas y todo mejorará. Nuevos proyectos llegarán a su vida, y personas clave le ayudarán a afianzar sus ideas y llevarlas a cabo. Si está buscando un trabajo, negocio o emprendimiento, el universo le enviará señales positivas para que pueda cumplir sus metas.

Número de la suerte: 3270

Libra

No discuta más; tome las cosas con calma. Si tiene que hacer un reclamo, hágalo con tranquilidad, ya sea en el trabajo o en casa. Recuerde que gritar y desesperarse no resuelve nada. Pronto llegará un dinero que ha estado esperando, junto con la firma de documentos importantes que necesitaba solucionar.

Número de la suerte: 4044

Acuario

Para los nacidos bajo el signo de Acuario, todo lo que desean cambiar a partir de ahora será posible. Adáptese a los cambios que se le presenten y aproveche las nuevas oportunidades que el destino le brindará. Hay algo relacionado con dinero, posiblemente una herencia o saldo pendiente, que finalmente se resolverá a su favor. También es posible que realice un viaje inesperado y agradable.

Número de la suerte: 0916

Cáncer

En cuanto al amor, preste atención y busque fortalecer o estabilizar todos los aspectos de su relación. Recuerde que si su vida emocional no está en equilibrio, las cosas materiales no fluirán como deberían. Mantenga la paz con sus seres queridos: hijos, pareja, padres, amigos o vecinos. Si está buscando un trabajo o una nueva fuente de ingresos, pronto llegará. Además, si tiene problemas de salud, recibirá buenas noticias de sanación o mejora en su bienestar físico.

Número de la suerte: 5223

Escorpión

Debe tener cuidado, pues en estos días están molestando su “muñequito”. Protéjase de las envidias que intentan frenarlo. Hay situaciones que parecían seguras y de un momento a otro se desmoronaron, pero no se desespere. Ore y pida protección. Lleve consigo la medalla de San Benito para alejar cualquier mal de ojo o brujería que pudieran estar haciéndole.

Número de la suerte: 0936

Piscis

Se avecinan cambios interesantes relacionados con dinero que le ayudarán a calmar sus nervios. Además, llegarán nuevos acuerdos, trabajos o ascensos que fortalecerán su vida laboral. Si está considerando cambiar de trabajo, hágalo solo si la oferta justifica el riesgo. No deje su empleo actual sin tener certezas sobre las nuevas oportunidades que surjan.

Número de la suerte: 8520