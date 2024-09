Desmienten interés del Barcelona por Jhon Jader Durán: ¿Qué pasó?

Para nadie es un secreto que Jhon Jader Durán es uno de los delanteros sensación del inicio de temporada en la Premier League. El colombiano ha aportado cinco goles en siete partidos por todas las competencias, de los cuales solo en uno fue como titular, el último por la tercera ronda de la Carabao Cup contra Wycombe Wanders.

Pero es que lo del joven antioqueño no es nuevo, pues en las temporadas previas en Aston Villa ya había dejado indicios del gran potencial que tiene. Eso lo hizo ser un atractivo para otros equipos, como Chelsea, que mostró interés en él o West Ham, que estuvo cerca de ficharlo, pero el traspaso se cayó.

El propio Monchi, director deportivo del Aston Villa, reconoció que había una gran cantidad de clubes interesados en el delantero de 20 años. “Si hay un club que realmente cree que Durán puede convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo es el Aston Villa. Hay nada menos que 40 clubes que quieren a Durán”, dijo tras comenzar la temporada.

Barcelona no estaría interesado en Durán

Las últimas informaciones que habían salido de España tenían que ver con un supuesto interés por parte del Barcelona sobre el antioqueño. Incluso, aseguraron que Deco, director deportivo de la institución, habría establecido los primeros contactos.

No obstante, Fabrizio Romano, reconocido periodista que se especializa en el mercado de fichajes, dio a conocer en charla con GivemeSport, que tal situación no es verdadera. “El Barça no está trabajando activamente en un acuerdo por Jhon Durán ahora, en absoluto. Todo lo demás son especulaciones. Lo veremos en el verano de 2025, pero mencionar esta historia ahora es completamente falso en el sentido de que el Barça no está teniendo contactos para este acuerdo”, dijo.

Por su parte, sobre la progresión del jugador, indicó que hay varios clubes de Inglaterra que están siguiendo al colombiano, confirmando la revelación del director deportivo. “Varios clubes de la Premier League están siguiendo su crecimiento y en verano el Chelsea y luego el West Ham lo querían, pero ahora lo está haciendo muy bien para el Villa, así que es una historia completamente diferente”, agregó.

Durán, de momento, está centrado en su club y en la Selección Colombia, en la que ya actuó un partido como titular por las Eliminatorias, nada más y nada menos que contra Argentina en la victoria en Barranquilla. Por parte de su equipo, la intención es ganarse un puesto en la titular, para el cual lleva haciendo méritos desde hace varios meses.