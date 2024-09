Colombia no refinanciará deuda externa con el FMI

En diálogo con Caracol Radio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entregó un balance de su agenda en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, donde sostuvo un encuentro con el Fondo Monetario Internacional, directamente con la directora, Kristalina Giorgieva.

Tras esta reunión, el ministro anunció que no se va a renegociar la deuda que solicitó el gobierno de Iván Duque para atender la pandemia por el COVID-19, lo que se buscará es disminuir los intereses del mismo.

“Efectivamente, Colombia está cumpliendo y honrando todos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. No estamos de ninguna manera hablando de renegociar contratos, ese crédito lo estamos pagando. Pero sí, un segundo tema, buscamos con el apoyo del Fondo Monetario Internacional encontrar recursos frescos con tasas de interés más bajas que nos alivien el peso del resto de la deuda que tiene Colombia”, dijo Bonilla.

Además, aseguró que con el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas, el gobierno colombiano busca emisiones de derechos especiales de giro que contribuyan a la agenda climática de Colombia y América Latina y que no corresponda a un proceso mayor de endeudamiento de la nación.

“Le voy a poner cifras. Lo que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional este año son 11 billones de pesos. Estamos pagando este año 95 billones de pesos de deuda, es decir, el Fondo Monetario es sólo el 12-13%. La deuda cara es la otra. Estamos buscando cómo reducir esas tasas de interés. En el 2025 en el presupuesto quedaron 112 billones para pagar deuda. De esos son 11 billones con el fondo, menos del 10%. Pero tenemos que pagar el año entrante, de esos 112, aproximadamente el 53% en intereses. Esos intereses son los que le están costando a Colombia hoy”, añadió.

El Ministro aseguró que sí hay una oportunidad con el Fondo Monetario y con Naciones Unidas para el “canje de deuda por acción climática”.

“Buscamos que efectivamente se consigan recursos a partir de hechos especiales de giro y otros que permitan que recomponer la estructura climática de América Latina no sea a costo de América Latina”, añadió.

Sobre los señalamientos de un “default” en el país, el ministro aseguró que el país lo que está esperando es que se pueda desarrollar el proceso de colocación de bonos hacia adelante y hay necesidad de organizar cuál va a ser este tema.

“Está pendiente una reunión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para dar concepto. La Comisión no aprueba para dar concepto. Las normas dicen que si yo convoco a la Comisión de Crédito Público para desarrollar un concepto y durante 30 días no se reúne o no da concepto, yo sigo adelante. Estamos en ese proceso”, aseguró.