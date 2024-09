¿Sin plan para este viernes?: vaya al Jardín Botánico de Noche GRATIS

El Jardín Botánico de Bogotá fue fundado desde 1955 y, en la actualidad, es un centro de investigación botánica, divulgación científica y recreación de la capital de Colombia. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, es el único de su tipo, “especializado en la colección y la conservación de especies andinas y de páramo”.

Algunas de las actividades que puede realizar en el Jardín Botánico son visitar el tropicario, ser partícipe de la compra y venta de verduras en mercados campesinos, aprender en los talleres y charlas que ofrece este espacio sobre conservación y naturaleza. Además, a finales de año, se hace una jornada especial para que las y los bogotanos disfruten de figuras de tamaño grande con alumbrados alrededor.

Para llegar al Jardín Botánico de Bogotá, es recomendable llegar en bus o SITP, el cual deja a la persona al frente de la entrada de la plazoleta de este lugar de entretenimiento y aprendizaje; incluso, hay un paradero a una cuadra del lugar. Las rutas ideales son por la Avenida Carrera 68 y la Calle 63.

¿Cuándo es el Jardín Botánico de Noche?

Particularmente, este viernes, 27 de septiembre del 2024, habrá una jornada de Jardín Botánico en la Noche. Desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 p.m., no tendrá costo entrar si se inscribe previamente en el formulario de reservas de la actividad dispuesto aquí. Antes de ingresar, recuerde llevar su documento de identificación, pues, de lo contrario, no se le permitrá el ingreso.

Cabe de aclarar de antes de este horario, se cobrará el precio regular de la boleta de ingreso al Jardín Botánico.

¿Cuáles son las actividades del Jardín Botánico de Noche?

En esta ocasión, los que ingresen a este evento podrán participar en más de 20 actividades relacionadas con el aprendizaje y exploración de la naturaleza. Los horarios de algunas son los siguientes:

Acercamiento a las obras de los poetas de la biodiversidad: 4:30 p.m.- 7.30 p.m. La ciencia del aroma: 4:30 p. m. Biotecnología al rescate de las orquídeas: 4:30 p. m. Cuidado personal y sostenible: 5:00 p.m. Activación de actividades ambientales OPEL: 5:00 p.m. - 6:30 p.m Experiencia Botánica: 5:30 p. m Encuentro de Danza Mayor: 5:00 p. m.- 8:00 p.m. Mujeres expedicionarias: 5:00 p.m Arte Vegetal: 6:00 p. m Xilografía botánica: 6:00 p.m. Concierto de la Filarmónica de Bogotá: 6:30 p.m Los sonidos de la noche, entre aves y ranas: 7:00 p.m Ilustración de plantas: 7:30 p.m.

¿Cuánto vale la entrada al Jardín Botánico 2024 Bogotá?

La tarifa varían si es colombiano o extranjero o si desea ingresar al Jardín Botánico incluyendo el servicio de Tropicario. Los costos serían los siguientes:

Tarifa entrada general nacionales: $6.000

Tarifa extranjeros: $8.000

Entrada Tropicario nacionales: $11.000

Entrada Tropicario extranjeros: $22.000

Entrada general y Tropicario nacionales: $14.000

Entrada general y Tropicario extranjeros: $27.000

¿Qué no se puede llevar al Jardín Botánico?

No es permitido el ingreso de balones, frisbees, carpas, hamacas, patines. No pueden entrar mascotas y tampoco hamacas o carpas. Tampoco elementos o comida que sea para el consumo propio o para la venta. Además, es mejor no llevar incopor o material contaminante, ya que, será decomisado.

Otras de las recomendaciones que hace la institución es que no se cuelgen carteles en los árboles o plantas con clavos o instrumentos que dañen el ecosistema.