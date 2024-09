Nuevo caso de violencia sexual en Bogotá: Mujer denuncia haber sido abusada por su jefe

Bogotá

Los hechos se presentaron en una panadería ubicada en la localidad de San Cristóbal, al Sur de la ciudad.

La víctima, una madre cabeza de hogar, de 22 años de edad, denuncia que el agresor, quien es el dueño de la panadería donde ella trabajaba, la sometió a actos de violencia sexual tras apagar las cámaras de seguridad del local.

“Yo me estaba quitando el uniforme esa persona me agredió, me cogía a la fuerza y apaga las cámaras. Apaga las luces. Me llevó la fuerza, me metí al baño. Lo primero que hace es yo lo único que hago es defenderme y lo rasguñe en el cuello”, afirmó la mujer.

Después del incidente, la mujer logró salir del establecimiento y buscar ayuda. Con el apoyo de la Secretaría de la Mujer, fue trasladada al Hospital San Blas, donde recibió atención médica y psicológica.

A pesar de que las autoridades ya tienen la identificación del agresor, aún no se ha llevado a cabo la captura de esta persona, por lo que la víctima pide colaboración para que se haga justicia y su caso no quede en la impunidad.

Desde el concejo de Bogotá, el cabildante David Saavedra manifestó su firme compromiso con la causa, asegurando que la denuncia de la joven no quedará en el olvido.

“Desde el Concejo de Bogotá no permitiremos que estos actos de violencia queden impunes. Estamos comprometidos a brindar apoyo a las víctimas para que conozcan sus derechos y los medios institucionales a su alcance, garantizando así que sus derechos sean protegidos”, afirmó Saavedra.

Así mismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen con rapidez en la investigación y reiteró la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier acto de violencia sexual.

Puesto que en lo corrido del año, según cifras de la Policía de Bogotá durante este año se han registrado 6923 casos de violencia sexual, de los cuales solo 262 agresores han sido capturados.

Estos números reflejan no solo un aumento en la incidencia del delito, sino también la necesidad de un enfoque más proactivo por parte de las autoridades para prevenir y combatir la violencia de género.