Fasecolda dialogará con la UNGRD sobre aseguramiento de Carrotanques y servidores públicos

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, respondió a las declaraciones de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acerca de las diferencias en la cobertura de seguros para los carrotanques de la guajira entramados en el escándalo de Olmedo López y los servidores públicos de la entidad. Morales manifestó la disposición del gremio asegurador para establecer un diálogo y aclarar los puntos de fricción.

“Tenemos toda la disposición para conversar con el director Carrillo. Le pedimos una cita hace meses, pero no se ha dado el espacio. Sin embargo, la próxima semana nos visitarán”, afirmó Morales, destacando que ya se ha abierto un canal de diálogo. Según el presidente de Fasecolda, en comunicaciones anteriores con la UNGRD se puso énfasis en una decisión tomada por Carrillo: no permitir la circulación de los carrotanques si no contaban con seguro.

“Si esos carrotanques son asegurables o no, dependerá de varios factores como la propiedad, la trayectoria de los vehículos y dónde está realmente el problema”, agregó Morales. Aunque reconoció la dificultad de asegurar estos vehículos, reiteró la disposición del gremio para colaborar en la obtención del seguro.

Morales también abordó la preocupación de Carrillo sobre la dificultad de obtener seguros para los servidores públicos de la UNGRD. “Este es un problema de percepción. Existe una nube de controversia sobre la probidad ética de la entidad que ha generado una barrera. Creemos que, con mayor información y un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas, se podrá superar este obstáculo”, explicó.

El presidente de Fasecolda también destacó que hay tres temas diferentes en juego. “Primero, el aseguramiento de los carrotanques, donde estamos dispuestos a ayudarles. Segundo, los seguros para los servidores públicos, que en este caso parecen verse afectados por una percepción de riesgo asociada a la falta de transparencia en el pasado. Y tercero, los contratos de cumplimiento, donde las pólizas de seguro cubren los riesgos de incumplimiento en los contratos de la entidad”, concluyó Morales.

Este acercamiento busca solucionar los problemas de aseguramiento que enfrenta la UNGRD, mientras Fasecolda y Carrillo esperan lograr acuerdos que permitan la reactivación de las operaciones con las garantías necesarias para la seguridad y transparencia.