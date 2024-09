¿Cuál es la multa por incumplir la medida del día sin carro y sin moto en Armenia?

Armenia

Desde las siete de la mañana y hasta las siete de la noche de este jueves 26 de septiembre regirá la segunda jornada del día sin carro y sin moto del año en la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, el secretario de Tránsito Daniel Jaime Castaño invitó a la comunidad a moverse de manera diferente y evitar sanciones por infringir la medida.

Recordó que la multa a quien sea sorprendido en las calles de la ciudad sin estar dentro de las excepciones es de $580.000 sin contar los gastos adicionales que acarrea la inmovilización del vehículo.

“Una multa de alrededor de 580.000 pesos más la inmovilización del vehículo, o sea que pueden acarrear también gastos de patios de grúas no se le dará salida mañana entonces va corriendo el tiempo en los patios. Entonces yo creo que es más económico si lo vemos desde el bolsillo, que dejemos el carro y la moto en la casa y que nos movamos de una manera diferente”, advirtió.

Del mismo modo señaló que en la jornada anterior impartieron 94 comparendos y el año pasado fueron 70 por eso esperan para la de este 26 de septiembre sea mucho menor. Fue claro que la idea precisamente es que los conductores participen activamente con los medios alternativos ya que el objetivo no es hacer comparendos, aunque deben realizar el control respectivo.

Agregó: “Sobre la restricción y el cumplimiento de las excepciones, pero no es nuestro objetivo hacer comparando el día de mañana. Entonces, por eso hacemos esa invitación, le decimos a las personas que, por favor, pues seamos conscientes, se encuentra uno muchas excusas que no sabían que no se acordaban, que yo sí estoy en la excepción”.

Fue enfático que es una actividad que le apunta a la sostenibilidad ambiental por lo que es clave el apoyo de la comunidad en general.