Alcaldía de Medellín negó invitación de Mineducación a mesa de rescate en la UdeA

Antioquia

Tras el anuncio en días anteriores del Ministerio de Educación sobre el envío de una invitación formal a la bancada antioqueña, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, para la participación en una mesa de trabajo articulada que posibilitara alternativas a la crisis financiera de la Universidad de Antioquia, las expectativas sobre la intervención de las autoridades de Antioquia en la Universidad aumentaron.

Sin embargo, el alcalde de Medellín afirmó este 25 de septiembre, no haber recibido ninguna invitación del Gobierno Nacional para participar en la recuperación de la Universidad de Antioquia, pero que desde su administración estaría dispuesto a dialogar en una mesa articulada cuando reciban dicha proposición.

“A mí no me ha llegado ninguna, a mí no me ha llegado realmente, nadie me ha dicho nada, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha dicho venga hagamos una mesa, a mí nadie me ha mandado ni una carta. Que bueno que los anuncios dejen de ser solo a través de los medios de comunicación y que nos juntemos como institucionalidad a trabajar, ese es mi llamado al gobierno nacional, el gobierno nacional quiere que resolvamos problemas de manera conjunta, nos sentamos en la mesa, y claro que todos tenemos que ponernos a trabajar”, expresó Federico Gutiérrez.

El mandatario local señaló que la alcaldía de Medellín ya tiene múltiples responsabilidades en la educación superior pública, lo que limita los recursos a pesar de que reconoce la gran necesidad de intervención en la Universidad de Antioquia, que considera competencia del Gobierno Nacional.

“Hay unos temas que le corresponden a la Nación y siempre terminamos entonces respondiendo desde las administraciones regionales. Entonces claro, diálogo siempre tiene que haber, que entonces nos inviten a la reunión y allá estaremos”, añadió el alcalde.

Crisis financiera en la UdeA

Es importante recordar que durante el año se ha alertado sobre la desfinanciación que enfrenta la UdeA, cercana a $350.000 millones. En respuesta, el Gobierno Nacional ha anunciado medidas como el incremento del 19% en los recursos girados a la UdeA respecto al año anterior, pasando de $552.727 millones en 2023 a $619.399 millones en 2024.

En los próximos días se espera una reunión entre la Secretaría de Educación de Antioquia y algunos congresistas de la bancada antioqueña para evaluar posibles alternativas a la crisis, mientras continúa la expectativa de una respuesta del Gobierno Nacional a la propuesta de desembolso de recursos.