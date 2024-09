Semana Andina de prevención del embarazo adolescente en Boyacá: Avances y retos

Boyacá

En el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, Marcela García, profesional en salud sexual y reproductiva de las Secretarías de Salud del departamento de Boyacá, destacó los esfuerzos y desafíos que enfrenta el departamento para reducir los índices de embarazo adolescente, particularmente en las jóvenes entre 10 y 19 años.

Durante una entrevista con Caracol Radio, García señaló que el departamento ha logrado avances significativos en la reducción de nacimientos de madres adolescentes. Sin embargo, enfatizó que aún no se alcanzan las metas para las niñas de 10 a 14 años, ya que cualquier embarazo en ese rango de edad es considerado un caso de abuso sexual. “No podemos ser tolerantes frente a ningún caso de embarazo en este grupo”, expresó con firmeza. En cuanto a las jóvenes entre 15 y 19 años, el departamento ha logrado reducir los índices de embarazo, cumpliendo las metas definidas por el Plan de Salud Pública en este rango.

Información accesible, pero no siempre correcta

A pesar del fácil acceso a la información a través de redes sociales, García subrayó que no toda la información disponible es correcta. “Culturalmente, nuestras familias no acostumbran a hablar de sexualidad o derechos sexuales y reproductivos con sus hijos”, explicó. También mencionó que, en muchos casos, la educación sexual integral en los colegios llega tarde, dejando a los adolescentes sin información de calidad. Esto puede llevar a que los jóvenes no tengan un proyecto de vida claro, ni acceso a métodos de planificación familiar adecuados.

El reto de educar en sexualidad

Uno de los problemas identificados por Marcela García es la formación de los docentes, quienes muchas veces fueron educados con enfoques de hace 20 o 30 años, lo que dificulta la transmisión de la información de manera efectiva y acorde con las necesidades de los jóvenes de hoy. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Educación en un proceso llamado “Educación Integral para la Sexualidad”. “Hay que tener en cuenta que la información debe transmitirse según la edad. No se le puede hablar de lo mismo a un adolescente de 17 años que a un niño de 13″, puntualizó.

Desde ayer, se están adelantando actividades en todo el departamento en torno a la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente. ¿Y cómo le va a #Boyacá en este aspecto? Marcela García de la @SecSaludBoyaca, habla de esos aspectos generales pic.twitter.com/ixQdnZrWSM — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 24, 2024

El rol fundamental de la familia

Durante la entrevista, se destacó el papel clave que juegan los padres en la educación sexual de sus hijos. García instó a las familias a generar espacios de confianza y diálogo, sin juzgar, para que los adolescentes se sientan cómodos al hablar sobre temas de sexualidad. “La familia es el primer entorno y el más confiable. Los padres deben acompañar a sus hijos de forma clara y sin tabúes”, enfatizó.

La equidad de género, un tema clave este año

En esta edición de la Semana Andina, la equidad de género se ha posicionado como un tema central. Marcela García mencionó que, aunque la familia sigue siendo un pilar importante, este año se busca fomentar una masculinidad responsable, sin ejercer violencia ni superioridad. “Tanto hombres como mujeres deben asumir la misma responsabilidad en un embarazo no deseado”, comentó, subrayando la necesidad de un enfoque igualitario en la prevención del embarazo adolescente.

Acciones en municipios del departamento

La Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente cuenta con actividades en los 123 municipios del departamento, aunque desde el nivel central se priorizan cinco de ellos para un mayor acompañamiento. La apertura se realizó en Chiquinquirá, con la participación de varios municipios de la provincia de Occidente. Las actividades continuarán en Paipa, Garagoa, Guateque, Ramiriquí y Socha, con ferias de servicios de salud sexual y reproductiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Avances en planificación y acceso a métodos anticonceptivos

El departamento ha trabajado intensamente para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, y, aunque algunos padres aún presentan resistencia, cada vez más familias acompañan a sus hijos en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Además, García recordó que, en Colombia, las mujeres tienen el derecho de interrumpir un embarazo hasta la semana 24, según la normativa vigente. No obstante, recalcó que la prioridad en Boyacá sigue siendo la planificación familiar.

A pesar de estos esfuerzos, todavía se presentan casos donde los padres optan por que sus hijas continúen con el embarazo, lo que puede tener serias consecuencias para la salud física y emocional tanto de la madre adolescente como del bebé. “Un embarazo a temprana edad puede aumentar hasta diez veces el riesgo de muerte en la madre, y también conlleva riesgos para el recién nacido, como complicaciones neonatales o bajo peso al nacer”, concluyó.