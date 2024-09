Productores de leche realizan plantones para exigir mejores precios

Manizales

Como muestra de rechazo ante la situación económica por la que pasan los productores de leche en Colombia, se realizarán movilizaciones y plantones frente al Ministerio de Agricultura en Bogotá para pedir al Gobierno Nacional medidas de fondo frente a las importaciones de leche al país, incumplimiento de acuerdos y rechazo a varios Tratados de Libre Comercio como es el caso del firmado con Estados Unidos y la Unión Europea que según ellos estaría dañando el mercado, así lo dijo Oscar Gutiérrez, líder de dignidad agropecuaria y ganadera.

“A partir de las 9:00 de la mañana, los productores de leche de varias regiones del país harán presencia, esperamos varios centenares de productores para hacer saber a la opinión pública y el Ministerio de Agricultura que definitivamente la situación que están atravesando es insostenible, tienen rebajas en el precio de compra de la leche de casi el 50%, les compraban a 2.000 pesos, ahora les están comprando a $1100 y $1200 pesos, tienen graves situaciones derivadas de que no les compran o porque no les recogen la leche algunos días, también han perdido bonificaciones, compran menos cantidad que las que les compraban normalmente y todo eso porque hay un sobre abastecimiento de leche y una situación muy difícil porque los colombianos no tienen acceso”, destacó el líder del sector.

Los productores insisten en que necesitan que el consumo en el país y las compras por parte de la industria se reactiven por lo que es importante que los costos en la producción se reduzcan y que factores como las compras de las empresas mejoren para fortalecer el sector.

“Millones de colombianos no tienen acceso a una bolsa de leche, en las encuestas y en los estudios que se hacen, está claro que los colombianos han dejado de tomar leche, estamos por debajo de lo que debería tomarse según la FAO”, insistió que esto se debe a las dificultades económicas en muchos hogares que han optado por no comprar leche como parte de ahorro, por lo que piden la creación de una serie de políticas públicas que ayuden a resolver esta situación que viven los productores.

