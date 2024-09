“Hoy se cumplen 56 días de la detención de Freddy Superlano”: Aurora esposa de opositor

Freddy Superlano / Imagen de referencia/ Via X

Hace unos meses se conoció la detención arbitraria de los opositores políticos de Venezuela, Freddy Superlano, Renzo Salinas y Rafael García, a manos del régimen de Nicolás Maduro. La esposa de Superlano ha declarado que hoy se cumplen 56 días sin poder lograr justicia para la liberación de su esposo.

“No lo hemos visto, ni tenido acceso a su abogado, mucho menos ha visto a mis hijas. Han sido momentos sumamente difíciles para toda la familia y hasta el momento no tenemos respuesta alguna, ninguna oficial, solo la que conocimos al principio de su detención y cuando me confirmaron que yo lo tenía de registro absolutamente nada más” afirmó Aurora.

A su vez, expresó su mayor preocupación, ya que tienen al opositor venezolano en el centro penitenciario ‘El Helicoide’ en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Una cárcel que es conocida como un espacio de tortura, incluso la más grande en Latinoamérica.

¿Por qué detuvieron al opositor venezolano?

Según lo que comentaba Aurora, no existía ninguna orden de captura en Venezuela y también ha desaparecido el debido proceso, donde no tienen garantías ni de su seguridad, ni libertad. “No se respetan los derechos humanos, ni los derechos de las personas detenidas” confirmó Aurora.

Ante los hechos mencionó que el 2 de agosto presentaron cinco cargos en contra de él, los cuales se basaron en: incitación al odio, traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

Aunque le habían otorgado medidas cautelares a Freddy Superlano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Aurora Silva, afirma que eso no influye o procede en algo, pues lo consideran como otra violación más de ellos hacia Freddy u otros presos políticos. “Incluso cuando yo conversé con ellos, me hicieron saber que era un procedimiento más, pero me hablaron sinceramente. Ellos prácticamente hacen caso omiso a cualquier medida que le dicten a los detenidos” explicó la esposa de Superlano.