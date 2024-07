“Han pasado 24 horas y aún no se sabe nada de Freddy Superlano”: Aurora esposa de opositor

A través de las redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa como los opositores políticos de Venezuela, Freddy Superlano, Renzo Salinas y Rafael García son detenidos arbitrariamente por la dictadura de Nicolás Maduro, esto según su partido Voluntad Popular.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre una escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra los activistas de la causa democrática, que reclamamos pacíficamente la publicación de los resultados electorales que dan como ganador de forma ABRUMADORA a nuestro presidente electo Edmundo González”, escribió la formación, que integra la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

En 10 Am Hoy por Hoy, se conectó Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, quien manifestó que han pasado más de 24 horas en donde desconoce el paradero de su esposo. Luego de buscar en el centro de tortura de El Helicoide y La Tumba que queda en la Plaza Venezuela de Caracas, no obtuvo ninguna información del opositor Superlano.

“Desde hace unas horas he hecho una denuncia pública y he manifestado, he implorado una fe de vida por mi esposo, por Renzo Salinas y una fe de vida por Rafael García, un joven de 24 años que solo estaba manejando. No hace vida política ni es activista política, no tiene nada que ver” afirma Silva.

Versión de Aurora frente a los hechos

Según lo que relata Aurora Silva, aunque ellos viven en el suroccidente de Venezuela, en Barinas, los hechos sucedieron en Caracas, pues el opositor se dirigia hacia una actividad que tenía programada con Maria Corina y Edmundo Gonzalez.

“En el trayecto a mí me llama Renzo Salinas, quien es su primo y asistente de Freddy, él me llama preocupado, angustiado y gritando que lo venían persiguiendo y que les venían disparando y asumo yo que ahí perdí comunicación con él, pues fue cuando los interceptaron cuando intentaron entrar en el edificio, le dispararon al vehículo, los chocaron hasta que lo lograron interceptar. Los secuestraron sujetos sin identificación alguna, armados, encapuchados, les quitaron el vehículo también, se los llevaron a ellos y hasta esta hora no sabemos absolutamente nada de los tres” expresó Aurora Silva.

Amenazas previas

El lider opositor venezolano ha sido objetivo de amedrentamiento desde hace mucho tiempo, pero en las elecciones las amenazas aumentaron. En un programa que él realiza expusó públicamente que le había llegado una hoja en donde contenía una orden de captura en contra de un dirigente opositor con las iniciales de “FS” que claramente correspondían a Freddy Superlano.

Como eran amenazas constantes, el opositor tuvo que resguradarse y obtener mayor seguridad, sin dejar de lado su objetivo principal como lo afirmó Aurora: “luchar por la libertad del pueblo venezolano”.

“He hecho esa denuncia, yo temo por la vida de mi esposo, por la vida de Renzo y por la vida de Rafael García. No tengo ningún tipo de información de ellos, ayer en la noche recibimos informaciones de que están siendo torturados, que él está siendo torturado para que declare en contra de María Corina y Edmundo. Son informaciones que nos llegaron directamente del partido, pero no tenemos información de dónde lo tienen y no nos han dicho nada” manifestó la esposa de Superlano.