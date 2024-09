Dadis sancionó con suspensión de actividad a droguerías en Alcibia y El Carmelo

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, a través del área de Inspección de Vigilancia y Control de Medicamentos, suspendió la actividad económica que desarrollaban dos droguerías ubicadas en los barrios Alcibia y El Carmelo.

Atendiendo el llamado de la ciudadanía, personal del organismo sanitario del Distrito se acercó a estos negocios y se evidenció que, en el caso de la droguería ubicada en el barrio Alcibia, presentaba violaciones a las normas que regulan está actividad económica como funcionamiento en un local sin el tamaño adecuado, que debe ser mínimo de 20 metros cuadrados; el personal que se encontró no era el idóneo para desarrollar esta labor, además el establecimiento no garantizaba las condiciones de almacenamiento dadas por los fabricantes en el empaque de los medicamentos. Es decir, a pesar de contar con aire acondicionado, no estaba en funcionamiento.

En el caso de otra droguería, ubicada en el barrio El Carmelo, también se evidenciaron medicamentos fraudulentos que no llenaban los requisitos para comercialización a los usuarios.

El Líder del programa de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos de la Dirección Operativa de Salud Pública del Dadis, Gustavo Orozco, explicó que se decomisaron 480 unidades farmacéuticas durante el procedimiento.

Los operativos de vigilancia y control de medicamentos continuarán en los barrios y corregimientos como parte de la estrategia de garantizar una salud digna y humanizada a los cartageneros, señaló la subdirectora del Dadis, Heyliana Guzmán.