¿Puedo solicitar la visa si tengo un familiar ilegal en Estados Unidos? Esto dice experto

Estados Unidos es uno de los destinos turísticos con mayor demanda por personas que viajan de todo el mundo, sin embargo, también se ha convertido en una opción para familias o individuos que buscan comenzar de cero en un nuevo país con mejores oportunidades, por eso muchas veces tramitan la visa de turista, que es más sencilla que una de residencia y toman la decisión de quedarse definitivamente en esta nación.

Estas personas que deciden quedarse definitivamente con una visa de turismo, después de cumplido el plazo que determina el agente de migración al momento de registrarlos en la llegada, son consideradas como ilegales. Por eso surge la duda de qué pasaría tengo familiar cercano en este estado migratorio, viviendo en Estados Unidos y yo quiero solicitar o renovar la visa.

Juan Salvador es un asesor y consultor de inmigración de Estados Unidos, que se encarga de ayudar a las personas a tramitar su visa, según los intereses que tengan, de la mejor manera y sin la necesidad de mentir o decir cosas que no son, guiándose de las leyes y los diferentes procesos que el país norteamericano lleva a cabo para esto.

En uno de los videos que publica usualmente en sus redes sociales, habló específicamente sobre este tema, explicando qué es lo que deberían hacer aquellos que tengan familiares cercanos en un estado de ilegalidad y aclarando muchas dudas que las personas pueden tener al respecto, a continuación le contamos.

¿Se puede solicitar la visa si tengo un familiar como ilegal en Estados Unidos?

En un comienzo comentó que cualquiera podría pensar simplemente en negarlo, pensando que el agente consular encargado del proceso no lo sabría con facilidad. No obstante, aclaró que esto es algo completamente errado, puesto que ese familiar pasó por un puerto de inspección, fue revisado por un oficial de frontera, se le dio un acceso y él fue el que decidió quedarse, por lo cual el registro siempre va a estar.

“Si tiene un familiar como ilegal en Estados Unidos, tiene que mencionarlo. Solicitar una visa requiere que usted sea completamente sincero sobre la situación de cualquier familiar dentro de los Estados Unidos, se van a dar cuenta de todos modos. Tenga en cuenta que antes de ir a una entrevista consular, el formulario indaga sobre esta situación y es importante ser honesto”.

El experto aseguró que si un oficial va a evaluar a una persona y esta califica, no se le va a negar la visa por tener un familiar que se quedó como ilegal en los Estados Unidos. “Una cosa no arrastra la otra, pero si usted en una actitud sospechosa omite o miente sobre esa información, el cónsul va a entender que sus intenciones no son sanas y le pueden negar el visado por eso”.

Salvador aclaró que esto solo aplica para familiares de primera línea, en donde se incluyen padre, madre, hijos, cónyugues o hermanos, sobre los cuales un candidato debe declarar en el formulario de solicitud. “Esto es más común de lo que parece, e incluso hay individuos que su motivo de solicitud es precisamente para ir a ver un familiar que está como ilegal, lo cual es correcto”.

Ahora bien, el asesor de inmigración comentó que se puede llegar a pensar que al mencionar al familiar, las autoridades pueden ir a buscarlo para deportarlo, a lo cual explicó: “Esto no funciona así, hubo un momento de nuestra historia en el que una persona ilegal era objeto de deportación, sin embargo, actualmente, para que alguien sea deportado debe estar como ilegal, pero también haber cometido algún delito grave”.

A continuación le dejamos el video completo para que tenga toda la información del experto a la mano: