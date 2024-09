Jorge Velosa fue el ‘rey’ en el Festival Internacional del Libro de Boyacá

Tunja

Con la presencia de artistas nacionales e internacionales se realizó la cuarta versión de la Feria Internacional del Libro de Boyacá, en el que el maestro Jorge Velosa fue el invitado de honor.

Con su incomparable humor, carisma y talento, los cientos de asistentes a su conversatorio disfrutaron de las más divertidas historias que lo llevaron a componer tantos éxitos como ‘Julia, Julia, Julia’, ‘La Cucharita’, ‘La Gallina Mellicera’, ‘El Rey Pobre’, ‘Las Diabluras’ y muchos más, poniendo a la carranga en lo más alto de la música nacional e internacional, las cuales están plasmadas en su más reciente libro ‘Historiando mi cantar’.

“Utilizo una que otra copla para sobre ella reconstruir una historia que pudo ser alguna vez y en este caso, retomar por completo diez líneas y volverlas una canción, por eso comienzo a decir que hay un juego que me gusta jugar y me llena de emoción y eso es lo que hacemos y esa es la carrera también. Varias son las canciones que han salido o que yo he construido a partir de una copla tradicional como Las Diabluras, esa historia hace parte del libro, así como otras canciones que escribí y que nacieron así”, indicó Jorge Velosa.

Tres noticias le entregó el carranguero mayor a su público, destacando que estaría pensando en regresar a los escenarios musicales.

“Yo creo que si volvería a un escenario, pero no a uno de grandes dimensiones, porque hay que ser franco y ya no tengo la edad y creo que estar en una tarima grande de un pueblo o escenarios grandes es muy riesgoso, porque un resbalón, un jalón mal dado o un exceso de amor podría ser peligroso, pero si uno está en escenarios pequeños, cerrados como este, se puede compartir”, añadió Velosa.

Por otro lado, Jorge Velosa indicó que su libro ‘Abuelo de Pájaro’ integrará la Colección de Libros de Literatura Infantil de la corporación Alejandría, convirtiéndose en el ejemplar número 13. Por último, aseguró que está a punto de comenzar la grabación de un nuevo tema musical en homenaje a los campesinos.