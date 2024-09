Guillermo Célis tras polémica ante Junior por posible penal: “El balón me pegó en la mano”

El partido entre Junior de Barranquilla y Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga colombiana tuvo de todo. Fue triunfo por 3-4 para el conjunto antioqueño, pero las polémicas no fueron ajenas, a tal punto que el juez Jhon Ospina sancionó hasta tres penales, aunque hubo uno que no pitó a favor del cuadro barranquillero que encendió la controversia.

La acción se presentó sobre el minuto 90+6, cuando Bryan Castrillón envió un centro desde la derecha, hubo un roce en un jugador de Águilas y luego le pegó en la mano a Guillermo Célis. La plantilla del conjunto Tiburón protestó esta acción, pero no se catalogó como infracción por parte de los árbitros, en lo que pudo haber sido el eventual empate 4-4.

En diálogo con El VBar Caracol, el volante y capitán del equipo antioqueño, se refirió a esta acción. Aseguró que el balón sí le pegó en su mano, como se pudo ver en la repetición de la jugada, pero se escudó en que ese impacto llegó procedente de un rebote.

“Yo lo dije, el balón me pegó en la mano, pero antes de pegarme viene de un compañero y luego me pega en la mano. Son jugadas de interpretación, son jugadas del fútbol y en este caso, gracias a Dios, logramos quedarnos con la victoria”, dijo al respecto.

Puntualmente, sobre la acción, agregó: “Yo no he dicho que no lo reconozco, el balón me pega en la mano. Yo no puedo decir otra cosa, pero bueno, no soy el que toma esas decisiones. Yo estoy feliz porque nos vamos victoriosos, me debo Águilas, siento un gran cariño al Junior, pero hoy me debo a otro equipo y me quedo con eso”.

Del mismo modo, respecto a la acción de gol anulada al Junior por una mano previa de Victor Cántillo, dijo: “Yo estaba cerca, estaba en el terreno de juego, yo rechazo la pelota y un compañero pierde el duelo. Ahora vi la repetición del partido, la pelota le pega en la mano, el juez decide anular el gol por eso. Yo rechazo la pelota, veo que le pega en la mano, no sé muy bien cuántos puntos de contacto hay. Son jugadas y los árbitros deciden, para eso está el VAR”.

Sobre la actuación del arbitraje en el partido, Célis prefirió no darle algún calificativo. Asimismo, opinó sobre la utilización del VAR en el fútbol. “Yo no estoy calificado para decir si fue un buen arbitraje o mal arbitraje. Yo voy a decir que bien porque salimos victoriosos, pero no somos nosotros lo que tenemos esa potestad”.

Finalmente, sobre la herramienta del VAR, manifestó: “A veces si nos ayudan a nosotros decimos que está bien, cuando es la revés, hablamos mal del VAR; es cuando nos conviene y así lastimosamente somos los seres humanos. Hay que tener una postura neutra. Yo sí creo que se ha dañado un poco el fútbol, se ha perdido la malicia, cuando se podía sacar ventaja en algunas situaciones, pero entrar a decir si ha servido o no, no soy nadie para decirlo, estoy en este juego en el que todos pertenecemos”.