¿Egan Bernal es criticado por sus compañeros?: Esto dijeron del rendimiento del colombiano

Egan Bernal, corredor colombiano del Ineos Grenadiers, no tuvo su mejor temporada, el ciclista no hizo parte del grupo que corrió el Giro de Italia, estuvo en el Tour de Francia, donde terminó en el puesto 29 y sorpresivamente, tampoco fue anunciado como parte de la nómina del equipo para la vuelta a España. Sumado a esto, no pudo ir a los Juegos Olímpicos y tampoco hace parte de la selección nacional que corre los mundiales de ruta en Zúrich, Suiza.

El corredor, quien era una de las promesas del Ineos luego de ganar el Tour de Francia en el 2019 y el Giro de Italia en el 2021, no logró grandes resultados en la temporada, al igual que la mayoría de sus compañeros de equipo, pues ninguno logró un título de una de las tres grandes del ciclismo.

Debido al bajo rendimiento del equipo, con respecto a escuadras como el UAE Team Emirates y el Visma Lease a Bike, dos compañeros del corredor colombiano lo señalan como uno de los responsables de la crisis del conjunto inglés, así lo afirmaron en un pódcast.

¿Qué dijeron de Egan Bernal?

Los corredores que hablaron sobre Egan Bernal y su papel en el equipo fueron Luke Rowe y Geraint Thomas, quien ya había descalificado a Nairo Quintana hace algunos meses, a través de su pódcast ‘Watts Occurring’.

Los compañeros de Bernal hablaron sobre el presupuesto de los distintos equipos para las carreras, sobre el tema Thomas afirmó que: “definitivamente no tenemos el mayor presupuesto de este pelotón, no voy a entrar en detalles, pero sé cuál es el presupuesto del equipo para los ciclistas y sé cuál era el del UAE en el Tour de Francia y no está muy lejos, lo cual es irreal”.

Luego de estas declaraciones, Rowe habló sobre cómo funcionan los equipos de ciclismo, quienes tiene siempre un ‘capo’, quienes fueron en los últimos años: “en aquel momento, nuestro hombre era Egan Bernal, antes estaba Froome, después tú (refiriéndose a Thomas) y después tú y Egan. Él era un tipo que acababa de ganar el Tour de Francia, dos años después el Giro y luego firmó su contrato millonario que consumía gran cantidad del presupuesto. Después chocó y tuvo un accidente horrible”.

Finalmente, da a entender cuál ha sido el impacto económico que ha tenido el colombiano en el equipo y cómo esto afecta el rendimiento del resto de los corredores en las grandes competencias de la temporada.

“Tienen un presupuesto enorme, a dónde va todo, bueno, uno apuesta por su ciclista. Elige a su corredor, le paga bien y dice que ese es el tipo que va a tener éxito y construye el equipo en torno a él. En enero del primer año de un contrato de cuatro años, sufrió una terrible lesión. Así que es fácil pasar por alto las cosas y decir que tienen un gran presupuesto y no rinden, pero desafortunadamente un tipo está lesionado y todavía está en camino a recuperarse” fueron las palabras de Rowe.