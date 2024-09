NELLY FURTADO Presenta su Album “7” despues de 7 años de no grabar

Escrito y coproducido por Furtado, 7 es una colección de música pop liberada, a la vez celebratoria y profundamente personal, desde su perspectiva de «mujer adulta que vive sin vergüenza ni disculpas».

Inspirada por una «revolución interior», Nelly Furtado es una artista que prospera en su propósito, continuando su legado de elevar la música pop.

El impecable oído de Furtado para mezclar estilos y crear música inspirada y verdaderamente original brilla a lo largo de las 14 canciones del álbum.

Su energía curiosa y colaborativa alimentó las sesiones de estudio de sol a sol con compositores, productores y músicos de todos los géneros, como Tove Lo, SG Lewis, Bomba Estéreo, T-Minus, Lido Pimienta, Wondagurl, Dom Dolla, Charlotte Day Wilson, FNZ, Owen Pallett, Tynomi Banks, Blxckie, Charmie y Gray Hawken, entre otros. Como prolífica compositora y colaboradora, Nelly Furtado escribió 400 canciones en el transcurso de cuatro años que culminaron en su colección más inspirada y personal hasta la fecha.

Ampliar

«Pude formar a mi alrededor una comunidad de artistas y creativos que me apoyaban; era un espacio seguro y de colaboración para crear arte y dar rienda suelta a mis emociones de forma productiva», explica Furtado. «El estudio estaba preparado como una prueba de sonido, con amplificadores, eco y reverberación, y siempre estábamos grabando. Las canciones se convirtieron en portales a los que escapar».

«Pensaba que podría vivir sin música, pero me equivocaba», continúa. «Mi oficio es mi pasión. La música es tan poderosa y es una fuerza tan positiva. Creo que escuchar música es el vicio más sano del mundo. Redescubrí mi voz artística a través de todas esas sesiones y estoy muy orgullosa de 7». Nelly.

7 Tracklisting:

1. Showstopper

2. Corazón (feat. Bomba Estéreo)

3. Love Bites (feat. Tove Lo and SG Lewis)

4. Better For Worse (feat. Gray Hawken)

5. Honesty

6. Floodgate

7. Crown (feat. Blxckie)

8. All Comes Back (feat. Charlotte Day Wilson)

9. Save Your Breath (feat. Williane 108, Charmie, Taborah Johnson and Tynomi Banks)

10. Ready For Myself

11. Fantasy

12. Better Than Ever

13. Take Me Down

14. Untitled

Desde el lanzamiento de los singles principales de 7, «Love Bites» y «Corazón», Nelly Furtado ha recibido los elogios y la expectación por el álbum de Rolling Stone, Billboard, The New York Times, Vogue Italia, NME, Complex, Vulture, PAPER Magazine, Grammy.com, MTV, Stereogum, Wonderland, The Line of Best Fit y publicaciones de todo el mundo. Los dos sencillos han acumulado 29 millones de streams, que se suman a los 20.000 millones de su carrera