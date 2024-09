¿Se cerrará definitivamente el CAI de La Dorada en Duitama? Esto responde la Policía

Duitama

En redes sociales, circuló información acerca de cuáles serían las posibles causas por las cuales ya no funcionará el CAI de La Dorada en Duitama, un lugar que también funcionaba como hogar de paso transitorio para animales, y se comentaba, entre otros, que era decisión de la Policía de Boyacá y además porque al patrullero Jeisson Barrera que estaba a cargo del albergue, lo habían trasladado de ciudad. Por eso, Caracol Radio le preguntó al comandante del Departamento de Policía de Boyacá, el coronel Fredy Barbosa, cuál es la verdadera razón de la decisión que se tomó.

El coronel Barbosa aseguró que no se va a cerrar y que se le va a hacer mantenimiento, para que a su vez se pueda aclarar quién asume su administración y gastos, porque el CAI no hace parte de la infraestructura de la Policía Nacional: “no hace parte de la estructura orgánica del Departamento de Policía de Boyacá, no está establecido como CAI. Es un sitio que se dio para ejercer esta actividad allí; lo que queremos es arreglar este tema y que la entidad correspondiente pueda cumplir con todo el mantenimiento y obviamente el tema de servicios públicos, porque tenemos varios aspectos por aclarar con respecto al funcionamiento del sitio y no hay alguien que se ponga al frente de la situación. Nosotros como Policía estamos haciendo una actividad social con los perritos, pero hay unas instancias que son importantes que se pongan al frente, para que se pueda continuar con esta buena labor con los animalitos”.

Es por esta razón que el comandante de la Policía de Boyacá ya habló con el alcalde encargado de Duitama, Jaime Andrés Rúa Zambrano, quien le confirmó que la Administración Municipal está trabajando en la consecución de un proyecto para continuar con esa labor social tan importante, que es el cuidado de los animalitos en estado de abandono.

“Obviamente dentro de lo que estamos coordinando con la Alcaldía de Duitama, es dónde se van a ubicar los animalitos para que estén con las condiciones dignas, para que se les pueda seguir prestando la atención y auxilio que ellos necesitan”, precisó el coronel Fredy Barbosa.

Del patrullero Jeisson Barrera, quien estuvo al frente de este hogar de paso, aclaró que no se ha traslado a ninguna otra unidad: “los mandos ejecutivos así como los oficiales, cumplen un tiempo y van a hacer su curso de ascenso. No podemos truncar su ascenso y más cuando él voluntariamente accedió a este. No es que se vaya a trasladar como lo han publicado hasta el momento”, concluyó el comandante.