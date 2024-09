Programación de la fecha 12 de la Liga colombiana: calendario y sedes de los partidos

Once Caldas Vs. Medellín, uno de los mejores partidos de la fecha 12 de la Liga / Colprensa.

La Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 12 del fútbol colombiano, jornada que se estará disputando entre el viernes 27 y el lunes 30 de septiembre. El campeonato continúa poniéndose al día tras los partidos aplazados durante el Mundial Femenino Sub-20.

Para esta jornada destacan los enfrentamientos Once Caldas Vs. Medellín y Tolima Vs. Santa Fe, la fecha se estará jugando en su totalidad y no contará con compromisos aplazados, de momento, a diferencia de las jornadas anteriores.

Millonarios estará recibiendo a Envigado el sábado 28 de septiembre; mismo día en el que América se medirá a Fortaleza en el estadio Pascual Guerrero; el domingo, por su parte, Nacional será local contra el Chicó y Junior visitará a Jaguares.

Programación fecha 12 del fútbol colombiano

Viernes 27 de septiembre

[5:15PM] Águilas Doradas Vs. Deportivo Pereira / Arturo Cumplido Sierra (Sincelejo)

Sábado 28 de septiembre

[2:00PM] La Equidad Vs. Bucaramanga / Techo (Bogotá)

[4:10PM] Once Caldas Vs. Medellín / Palogrande (Manizales)

[6:20PM] América Vs. Fortaleza / Pascual Guerrero (Cali)

[8:30PM] Millonarios Vs. Envigado / El Campín (Bogotá)

Domingo 29 de septiembre

[2:00PM] Nacional Vs. Chicó / Atanasio Girardot (Medellín)

[4:10PM] Jaguares Vs. Junior / Jaraguay (Montería)

[6:20PM] Tolima Vs. Santa Fe / Ibagué (Manuel Murillo Toro)

[8:30PM] Pasto Vs. Alianza FC / La Libertad (Pasto)

Lunes 30 de septiembre

[4:00PM] Patriotas Vs. Cali / La Independencia (Tunja)