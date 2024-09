Yamil Arana pide tarifa diferencial de energía en Bolívar y frenar cobro de pérdidas

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes que permitan reducir las tarifas de energía eléctrica en este departamento de la región Caribe, donde el servicio es operado por Afinia, filial del grupo EPM.

Ante el anuncio de eliminar el componente de la opción tarifaria en los departamentos donde opera la empresa Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira), el mandatario indicó que un acuerdo similar permitiría reducir la tarifa en Bolívar entre un 15 y 20%.

No obstante, el gobernador Yamil Arana, señaló que le solicitó al Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, enfocar los esfuerzos en las llamadas pérdidas que se están cobrando como un componente más al costo de la tarifa.

“Esto sin duda ha incrementado el valor de la tarifa desde el 2021 en un 500%. Le pedí al señor superintendente enfocar esfuerzos en dos sentidos, uno en el tema de las pérdidas y dos en el tema de la generación. La generación viene incrementando de manera injustificada sea que estemos en época de lluvia o verano, no cambia nada. Siempre se excusan en los fenómenos naturales, pero nunca ha vuelto a disminuir”, aseveró.

Según Arana, en Bolívar se debe aplicar una tarifa diferencial ante las afectaciones que sufre el departamento por la generación de energía en proyectos como Hidroituango.

“No existe una tarifa diferencial con respecto a los departamentos que nos vemos afectados con algunos motivos de esa generación. Por ejemplo, en Bolívar, sufrimos todas las consecuencias de Hidroituango porque cuando hay época de sequía se agudiza y cuando hay invierno se agudiza gracias a la construcción de esa represa en la zona alta del río Cauca y en la zona baja que es La Mojana”, expresó.

El gobernador Yamil Arana aseguró que el departamento no se ha visto compensado en inversión pública con proyectos de mitigación o una baja sustancial de las tarifas de energía a raíz de la represa. “Hidroituango a Bolívar no le causa sino problemas porque no hay un costo diferencial”, puntualizó.