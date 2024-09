Reloj de la Criminalidad: aumentó la violencia intrafamiliar, extorsión y delitos sexuales

Judicial

El informe ‘El Reloj de la Criminalidad’ que elabora cada año la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), dio a conocer su quinta versión sobre el panorama de inseguridad en el país y los delitos más cometidos durante el primer semestre de este 2024.

Según este informe, se dispararon delitos como la violencia intrafamiliar, delitos sexuales y la extorsión.

Alarmante aumento del 53% en los delitos sexuales: las mujeres son las principales víctimas

Un aspecto preocupante que revela el sistema de información SIEDCO de la Policía Nacional son los 15.656 casos de delitos sexuales registrados en el primer semestre de 2024, el segundo delito que más se intensificó con un 53% frente al 2023.

En promedio, cada 17 minutos una persona fue agredida mediante uno de los quince tipos diferentes de delitos sexuales, un promedio de 86 casos diarios. También representa un hecho alarmante que el 81% de las víctimas de este grupo de delitos fueran mujeres, y que, aproximadamente, tres de cada 10 víctimas hayan sido menores de 13 años.

Se destacan tres momentos neurálgicos para la comisión de estos delitos: de 12 a.m. a 12:59 a.m., de 10 a.m. a 10:59 a.m. y de 3 p.m. a 3:59 p.m., con especial alerta a la primera hora del día al presentarse más casos en comparación al promedio de todas las horas, en este caso superando el 219%.

Se agrava la violencia intrafamiliar: 446 casos diarios y un aumento del 55%

Durante el primer semestre de 2024 se registraron 80.772 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, un promedio de 446 hecho diarios que correspondió a 1 incidente cada 3 minutos. Con un aumento del 55%, este delito representó el mayor incremento de las once conductas analizadas por el Reloj de la Criminalidad en comparación al mismo periodo de 2023.

Según la Policía Nacional, el 74% de las víctimas son mujeres y, de la misma manera que los delitos sexuales, en la primera hora del día (12:00 a.m. y las 12:59 a.m.) se denunciaron más casos en comparación al promedio de todas las horas, en este caso superando el 124%.

Extorsión, un delito que ataca de lunes a viernes:

Con un aumento del 13% en comparación al mismo periodo de 2023, durante el primer semestre de 2024 se registraron 5.972 casos de extorsión en Colombia, un promedio de 33 casos diarios que equivalen a 1 caso cada 44 minutos.

Según el informe, la mayoría de las víctimas de este delito, que pasó con mayor regularidad de lunes a viernes, fueron los hombres. Los principales medios empleados por los delincuentes para extorsionar fueron la llamada telefónica (43.5%), la extorsión directa (24.1%), las redes sociales (15.6%) y la carta extorsiva (5.2%).

En la primera hora del día (12:00 a.m. a 12:59 a.m.) se presentaron más casos de extorsión, registrando 135% más hechos en comparación al promedio de todas las horas durante el primer semestre. Asimismo, se destacó la franja de 3 p.m. a 3:59 p.m. con 115% más casos.

Hurto: viernes y sábados, días claves para el hurto de personas, residencias y celulares

Hurto a personas se redujo un 11%: se presentaron 168.553 casos en los primeros seis meses, un promedio de 931 casos diarios que equivalen a 39 casos por hora o 1 caso cada minuto y medio. Entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 6 p.m. y las 6:59 p.m. y entre las 7 p.m. y las 7:59 p.m., son los 3 momentos del día cuando mas se registran casos.

se presentaron 168.553 casos en los primeros seis meses, un promedio de 931 casos diarios que equivalen a 39 casos por hora o 1 caso cada minuto y medio. Entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 6 p.m. y las 6:59 p.m. y entre las 7 p.m. y las 7:59 p.m., son los 3 momentos del día cuando mas se registran casos. Hurto a celulares se redujo un 30%: Aun así, cada 5 minutos una persona estuvo propensa al robo de su móvil.

Aun así, cada 5 minutos una persona estuvo propensa al robo de su móvil. Hurto a residencias se redujo un 12%: 15.463 hurtos a residencias sucedieron en el primer semestre de 2024, un promedio de 85 casos diarios que equivalen, en promedio, a 1 caso cada 17 minutos. Esta conducta delictiva mayoritariamente se cometió en horas de la madrugada, considerando que de 12 a.m. a 12:59 p.m. y de 2 a.m. a 2:59 a.m. se evidenciaron más casos en comparación al promedio de todas las horas.

15.463 hurtos a residencias sucedieron en el primer semestre de 2024, un promedio de 85 casos diarios que equivalen, en promedio, a 1 caso cada 17 minutos. Esta conducta delictiva mayoritariamente se cometió en horas de la madrugada, considerando que de 12 a.m. a 12:59 p.m. y de 2 a.m. a 2:59 a.m. se evidenciaron más casos en comparación al promedio de todas las horas. Hurto a establecimientos de comercio : A pesar de que se redujo 11% al registrar 18.457 casos en el primer semestre de este año o, en promedio, 102 incidentes diarios, lo cierto es que cada 14 minutos una tienda fue víctima de la criminalidad. En dos franjas horarias este delito tendió a cometerse con mayor asiduidad: en la mañana, entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m., y en la tarde, entre las 3 p.m. y las 3:59 p.m..

: A pesar de que se redujo 11% al registrar 18.457 casos en el primer semestre de este año o, en promedio, 102 incidentes diarios, lo cierto es que cada 14 minutos una tienda fue víctima de la criminalidad. En dos franjas horarias este delito tendió a cometerse con mayor asiduidad: en la mañana, entre las 12 a.m. y las 12:59 a.m., y en la tarde, entre las 3 p.m. y las 3:59 p.m.. Hurtos de motocicletas se redujo un 1.1%: los datos aportados por las autoridades indican que se presentaron 19.506 actos, un promedio de más o menos 108 casos diarios o 1 hurto cada 13.4 minutos. Esta conducta delictiva, al igual que los homicidios, ocurrió con mayor regularidad los sábados y domingos.

En la noche predominan los homicidios:

En los primeros seis meses de este año se registraron 6.309 homicidios en Colombia, es decir, en promedio, alrededor de 35 casos diarios que equivalen a la pérdida de 1 vida cada 41 minutos. El número de muertes registrados se redujo 1.5% en comparación al mismo periodo de 2023. De acuerdo con las estadísticas, la mayoría de las víctimas fueron hombres (93%) y en el 77.9% de los casos se contabilizó el uso de armas de fuego.