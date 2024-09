Maná cancela trabajo musical con Nicky Jam por apoyar a Trump “No trabajamos con racistas”

Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente.

Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de “Pies a Cabeza” de todas las plataformas digitales, esto es lo que se puede leer en la red social de instagram de la agrupacion Mexicana.

La reaccion del grupo Mexicano, fue por lo que sucedio en Las Vegas cuando Donald Trump, invito al escenario al cantante puertoriqueño, y agradecio su apoyo a la campaña, aunque hubo antes un impace, confundio a Nicky Jam con Nicky Minaj, y lo presentó como “A ella”.

Despues de superado el impace Nicky Jam dijo: “Es un honor conocerlo, señor presidente. Las personas que vienen de donde yo vengo no suelen conocer al presidente. Así que soy afortunado”, afirmó el cantante. Además, no dudó en invitar al público asistente a apoyar a Donald Trump, haciendo énfasis en que “Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump, necesitamos que vuelva. Let’s make America great again”,