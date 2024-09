La argentina Laura Tuny, del pop a la exploración de la música tropical

Música

La argentina Laura Tuny paso del pop a los ritmos tropicales de los que se enamoró escuchándolos en su casa y confirmó al visitar el Caribe y especialmente a Colombia.

Lo nuevo de Laura Tuny

La artista presentó la canción Darlo Todo de su coautoría y cuya producción fue realizada entre Miami y Buenos Aires con renombrados músicos de la escena latina actual.

Quienes le aportaron

Contó con la participación del productor Adam González. Laura es la autora de todas las canciones que interpreta, incluidas las que estarán Enel disco en que se incluye este sencillo Darlo Todo.

Lo que dice la canción

De la canción, Laura afirma que “el mensaje no solamente en el amor de pareja, sino en la familia, en los amigos, en la profesión, en no hacer las cosas a medias, y sobre todo en este mundo que nos toca vivir hoy en día, que es todo tan volátil, tan fugaz, que pasa todo tan rápido, y uno no se da el tiempo muchas veces de conocer, de apreciar, o de apostar a algo que está empezando” dijo Laura Tuny.

Planes de Laura Tuny

Por ahora está grabando el nuevo video y luego afianzarán en redes lo que pase con Darlo Todo y las otras canciones que se presenten como adelanto al álbum musical. Sobre su regreso a Colombia dijo que hace parte de las prioridades profesionales porque descubrió muchos otros ritmos con los que le gustaría tener más cercanía.

Sobre Laura Tuny

Inició su carrera profesional con sólo seis años de edad cuando integró el coro Cantaniño. De este proyecto se desprendió el grupo Agüita Clara, versión infantil de ABBA. Posteriormente, Laura interpretó el personaje de Etelvina en Señorita Maestra, (telenovela) uno de los ciclos más recordados y exitosos de la televisión argentina, que tuvo gran repercusión en todo Latinoamérica y fuera transmitido en varios países de la región.

Continuó su carrera como actriz en programas de televisión como El camionero y la dama, Clave de sol, Los otros y nosotros, El Palacio de la Risa, Alta Comedia, Los Benvenutto, Inconquistable corazón, Poné a Francella, El Sodero de mi Vida y otros.

En 2004 lanzó su álbum debut, Mi Sello En Tu Piel. Una adictiva fusión de ritmos latinos y Hip Hop, con temas de su autoría, mostrando el sentir y pensar de una mujer fuerte e independiente. Luego lo lanzó en México y participó de los masivos festivales de radio EXA en las ciudades más importantes de ese país, junto a artistas como Camila, Diego Boneta, Reik, Moderato y Paty Cantú.