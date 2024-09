“Hay un desorden administrativo en casa ecológica para animales en Bogotá”: Andrea Padilla

Senadora Andrea Padilla/ Via X 6 AM Hoy por Hoy

La senadora Andrea Padilla, interpusó una denuncia por una obra millonaria en Bogotá, que no se ha podido terminar, dado que le falta una licencia para construir escaleras, rampas, ingresos para los animales, se trata de la ‘Casa ecológica para animales en Bogotá'.

Ante esta denuncia, la senadora manifestó que esta no una obra reciente, puesto que empezó desde el 2017 y desde allí se suscribió el contrato de construcción. Sin embargo, hubo problemas con el constructor, que era en ese momento el consorcio eco casa, ya que no entregó de entrada los diseños, incluyendo las escaleras y las pasarelas para el módulo de alojamiento de los perros.

“Haga usted las cuentas, ya lleva 8 años. Estaba prevista para ser entregada en el 2019, empezó siendo presupuestada por un poquito más de 25.000 millones de pesos, luego ascendió a más de 32.000 millones de pesos, ya va por más de 44.000 millones de pesos con 10 prórrogas, 3 modificaciones, 11 suspensiones. Ya la contraloría ha hecho hallazgos administrativos, dos procesos de responsabilidad fiscal, ya vamos tres administraciones con esta obra, estamos en la cuarta y los animales siguen apretados en un lugar que se llama unidad de cuidado animal, siendo que este lugar ya debería estar alojándolos y permitiéndole al Instituto de protección animal una mayor efectividad en sus funciones” afirmó la senadora.

Asimismo, mencionó que los errores estaban desde el principio, con el primer contratista se suspendieron las obras, luego otro ente que falló fue la interventoría por parte de las secretarías de ambiente, que es la entidad que tiene a cargo durante esas tres administraciones y ahora la cuarta de esta obra. De acuerdo con lo anterior expresa que existe un desorden administrativo.

“Ahora nosotros teníamos la esperanza de que en el año en diciembre del año pasado esto se entregara porque se firmó un contrato interadministrativo con Findeter que pensamos que iba a ser la salvación un contrato de un poquito menos de 20.000 millones de pesos y ahora entonces resulta que en mayo no respondieron este año, pues que no podían avanzar con la obra, efectivamente porque se les había suspendido la licencia de construcción, se había vencido y resulta que ahora están solicitando una nueva licencia es cuando se enteran que el contratista inicialmente no entregó los diseños de escaleras y pasarelas”