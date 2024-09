Corrupción UNGRD: Pedro Rodríguez, implicado en el desfalco, cambió de abogado

Judicial

Para el jueves 19 de septiembre fue aplazada la audiencia de medida de aseguramiento en contra del exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo, Luis Carlos Barreto Gantiva y al exasesor de Dirección de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, procesados por haber participado de la ‘empresa criminal’ que saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En medio de la audiencia, renunció el abogado de Rodríguez Melo,, Pedro Antonio Padilla, alegando “falta de garantías” y falta de acceso a toda el material probatorio.

“Pido que por favor se nos permita tener acceso al expediente físicamente y que se nos dispongan los audios, los chats de Whatsapp para poder hacer los ejercicios técnicos”, dijo Padilla.

Sin embargo, tras su renuncia, fue presentado el nuevo abogado que asume el caso, José Alfredo Jaramillo.

A su turno, la delegada de la Fiscalía aseguró que durante varios días se suministró información relevante sobre este caso y dejo claro que, según la Ley, el ente acusador no está obligado a entregar todo el material probatorio, asegurando que este no es un descubrimiento probatorio porque no se encuentran en una audiencia preparatoria de juicio.

Hay que recordar que, una de las fiscales del caso, Andrea Muñoz reveló que “Pedro Andrés Rodríguez Melo se apropió en favor propio de 1.000 millones de pesos y en favor de terceros por 13.163 millones de pesos, y Luis Carlos Barreto Gantiva por apropiarse en favor de terceros de 12.065 millones de pesos”.