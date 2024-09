The Weeknd lanza “Dancing In the Flames”, video grabado con un celular

The Weeknd ha lanzado oficialmente su última canción y video musical, “Dancing In The Flames”, (Bailando en las llamas), de su próximo álbum, Hurry Up Tomorrow (Date prisa mañana).

Dirigido por Anton Tammi y el director de fotografía Erik Henrikkson , el arte del sencillo, el video musical y la fotografía promocional de Eddy Chen se filmaron con el nuevo iPhone 16 Pro.

Imágenes raras detrás de escena del nuevo y sorprendente visual se estrenaron a principios de esta semana durante el evento “It’s Glowtime” de Apple, junto con un clip de adelanto del video musical.

The Weeknd reveló el título y la portada de su próximo álbum, “Hurry Up Tomorrow”, que marca la culminación de su aclamada trilogía. Después de “Dawn FM” y “After Hours”, este álbum está destinado a elevar su narrativa artística, encapsulando los mensajes existenciales y autorreferenciales que han capturado la imaginación de los fanáticos.

La anticipación que rodea este capítulo final es palpable, ya que promete ser un poderoso testimonio de la evolución de The Weeknd como artista. El enigmático artista desveló la portada del disco junto con una reserva anticipada de Hurry Up Tomorrow , disponible en vinilo y CD.