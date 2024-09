Nacional no podrá contar con Edwin Cardona en su regreso a la Copa Colombia: ¿por qué?

Desde este lunes 16 de septiembre, Atlético Nacional retoma su participación en el fútbol profesional colombiano con los octavos de final de la Copa Colombia. El equipo antioqueño se medirá a Alianza FC en el partido de ida que se jugará en Sincelejo. No obstante, el equipo no contará con Edwin Cardona, quien no fue incluido en la delegación para este encuentro.

La ausencia de Cardona se debe a una lesión por fatiga muscular y no a una decisión del técnico Efraín Juárez. El club ha confirmado que la lesión no es grave y que Cardona se reincorporará a los entrenamientos el 17 de septiembre. De no haber inconvenientes, el mediocampista podría estar de regreso para el partido de vuelta, que se disputará el 19 del mismo en el estadio Atanasio Girardot, tras el retorno del equipo a su hogar después del Mundial Sub-20 Femenino.

Adicionalmente, se suman otros tres nombres a los lesionados: Kevin Parra, Simón García y Juan José Arias. En cuanto a Parra y Arias, no hay una fecha confirmada para su vuelta a las canchas; en el caso de García, se planea que esté disponible en 3 semanas.

Cardona ha sido fundamental para Nacional en la presente temporada, con cuatro goles y tres asistencias en los ocho partidos disputados hasta ahora. Su impacto en el campo ha sido notable, especialmente en la victoria contra Millonarios en la sexta fecha.

La ausencia de Cardona es significativa, ya que es uno de los capitanes del equipo y su desempeño ha sido superior al de los delanteros más experimentados del plantel.

Atlético Nacional, que ha hecho importantes refuerzos para esta temporada, regresa a la competencia con grandes expectativas bajo la dirección de Efraín Juárez. La afición verdolaga está entusiasmada con el rendimiento del equipo tras la salida de Pablo Repetto, y la posible reaparición de Cardona en el partido de vuelta será clave para sus aspiraciones en la Copa Colombia.