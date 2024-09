Exalcalde Quintero y su esposa denuncian al concejal Santiago Narváez

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y su esposa, Diana Osorio, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en contra del concejal Santiago Narváez, del partido Creemos, por presuntos casos de acoso, injuria y calumnia. Los hechos que originaron las denuncias ocurrieron el 29 de agosto, cuando Narváez publicó en su cuenta de Twitter un video grabado, según la denuncia, con un dron, para mostrar la residencia de Quintero, donde viven su esposa, Diana Osorio, y sus hijas menores de edad. cuando eran retirados varios muebles del lugar.

El concejal compartió un video en redes sociales, en el que acusaba al exalcalde de presuntos delitos, acompañado del mensaje: “Casi que no se va Quintero de Medellín. ¿Si le cabrá en ese camión todo lo que se robó en nuestra ciudad?”.

Diana Osorio, esposa de Quintero, interpuso una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de acoso contra sus hijas, de 4 y 6 años, manifestando su preocupación por la seguridad y privacidad de su familia. Osorio instó a las autoridades a actuar con rapidez, subrayando la gravedad de que un servidor público grabe sin autorización la vivienda familiar, señalando que estos actos van más allá del debate político.

Daniel Quintero, por su parte, acusó al concejal de llevar a cabo una campaña de ataques reiterados, afirmando que Narváez ha difundido sistemáticamente calumnias que afectan la privacidad, reputación y honor tanto de él como de su familia. En su comunicado, Quintero calificó la grabación como un acto de acoso y solicitó a las autoridades actuar con diligencia para proteger los derechos de las víctimas y frenar la propagación de información falsa.

Respuesta del concejal Narváez

Ante las denuncias, Santiago Narváez reaccionó en redes sociales, asegurando que no se siente intimidado por las acusaciones de Quintero. “Nos vemos en la Fiscalía. Tranquilo, sus amenazas no me intimidan. Ni más faltaba, acá quién debe responder ante la justicia sos vos por todo lo que hicieron contra la ciudad”, expresó el concejal en su respuesta pública.

Narváez ha sido uno de los críticos más fervientes de la administración de Quintero, y su respuesta sugiere que está dispuesto a defenderse ante las autoridades, al tiempo que reafirma su postura en contra de la gestión del exalcalde. En conversación con Caracol Radio, aseguró que él NO grabó el video, ni sabe donde está la casa mencionada. Finalmente aseguró que se trata de una forma de generar ruido y congestionar el sistema judicial, porque, resaltó, en el video NO aparece ni el exalcalde ni su familia.