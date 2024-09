Cuánto vale el pasaje de Cúcuta a Bogotá en Copetran o Bolivariano: este es el más barato

Viajar a Bogotá, sea por trabajo, temas personales o porque volverá de vacaciones, es una situación que ocurre todos los días, es decir, desde cualquier parte del país las personas viajan hacia el Distrito Capital; sin embargo, no siempre se tiene la posibilidad de transportarse vía aérea, por lo que se recurre a los viajes en bus.

El costo de los viajes en bus depende siempre de los destinos y de las transportadoras, un aspecto que hace que muchas personas se dispongan a buscar los tiquetes más económicos y/o los más cómodos. Desde Cúcuta, que es una ciudad un poco retirada de Bogotá, puede creerse que son más costosos que desde otras ciudades.

Le contamos cuáles son los costos de los viajes por tierra desde Cúcuta a Bogotá por dos empresas de transporte.

Tarifas de Cúcuta a Bogotá en bus

El recorrido en bus puede durar más de 11 horas, un tiempo que varía debido al tráfico y otros imprevistos que pueda haber en la vía; asimismo, en las empresas de transporte, los precios también modificarse por el tiempo del viaje. Se presentarán las tarifas que ofertan Copetran y Expreso Bolivariano, teniendo en cuenta la duración del mismo.

Copetran

Se consultó directamente en la página de Copetran, definiendo en primer lugar el lugar de partida, que sería la ciudad de Cúcuta hacia Bogotá. Usted puede definir la fecha de partida y de regreso (en caso de tenerla); en este caso, la fecha de partida fue definida con el día actual y estos fueron los precios que se establecieron:

Saliendo a la 1:00 p.m. del terminal de Cúcuta y llegando a las 7:00 a.m. al Terminal de Salitre de Bogotá, los costos de los tiquetes están desde los $120.000 pesos; este recorrido tiene una duración más o menos de 18 horas.

Las tarifas se siguen manteniendo para los siguientes horarios:

De 3:30 p.m. a 6:00 a.m. , 14 horas y 30 minutos (Aprox).

, 14 horas y 30 minutos (Aprox). De 5:30 p.m. a 12:45 p.m. , 19 horas y 15 minutos (Aprox).

, 19 horas y 15 minutos (Aprox). De 7:30 p.m. a 10:30 a.m. , 15 horas (Aprox).

, 15 horas (Aprox). De 8:00 p.m. a 3:00 p.m., 19 horas (Aprox).

Expreso Bolivariano

Esta empresa es una de las más reconocidas a nivel nacional, gracias a su calidad y beneficios que ofrece a los usuarios. En su página web encontrará las casillas para seleccionar el lugar de partida y de destino, al igual que la fecha de partida y regreso (en caso de tenerla).

Partiendo a las 2:30 p.m. y llegando a las 3:30 a.m., los tiquetes se encuentran en $68.000 pesos, al igual que desde las 4:30 p.m. a 5:30 a.m. Del mismo modo, saliendo a las 4:31 p.m. y llegando a las 5:31 a.m., o de 11:00 a.m. a 12:00 a.m., el precio del viaje está desde los $75.000 pesos. Finalmente, arrancando a las 7:00 p.m. y llegando a las 8:00 a.m., los costos parten desde los $71.000 pesos; todos teniendo una duración de alrededor 13 horas y 10 minutos.

No olvide que, para este tipo de viajes es preferible planificar con anterioridad, con el fin de evitar costos tal vez más altos, o llegadas tarde a abordar e incluso perder el viaje.