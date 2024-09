Un operativo de la policía deja un uniformado y una mujer herida y un perro muerto

Manizales

En redes sociales se viralizó un video en el que un policía era mordido por un perro de raza pitbull. Hay varias versiones como que la policía intentaba ingresar a una casa, asustaron al perro y este, en modo de defensa atacó, sin embargo, hay malestar en la comunidad porque los policiales le dispararon al perro.

Desde la Policía Metropolitana de Manizales explicaron que el hecho se registró en el barrio San Sebastián, cuando al CAI de ese sector informaron de una riña, por lo que acudieron dos policías para atender la situación.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con una mujer manifestando que su hermano estaba en alto grado de exaltación y pretendía agredirla y, quien al notar la presencia de los uniformados, los intimidó con un arma blanca y le ordenó a un perro de raza pitbull atacar a los policías, segundos más tarde, el animal se abalanzó sobre un uniformado produciéndole varias mordeduras.

La mujer que había manifestado el problema con su hermano, intercede para alejar al perro del hombre, pero también resulta herida en su pierna y tobillo derecho. Sin embargo, el canino ataca nuevamente al uniformado y otro policía al tratar de separarlos y no lograrlo, utilizó como último recurso su arma de dotación propinando un disparo al animal.

La mujer que pidió la presencia policial, se refirió al caso explicando lo sucedido, destacando su autorización para que el otro policía le disparara, ya que estaba en riesgo la vida del uniformado herido, de ella y de su bebé. “Lastimosamente, tocó actuar así, el perro no era así, lo teníamos desde cachorro. Yo tenía un problema con mi hermano que se iba a meter a mi casa, el perro me defendió, llamé a la policía para solucionar lo de mi hermano, yo reacciono cogiendo al perro para entrarlo, pero me atacó y hoy tengo heridas en mi pierna y tobillo derecho. Si el policía no interviene no estaría contando la historia, entonces agradezco al uniformado que me ayudó y tuvo el valor de meterse para defenderme del ataque del canino, al estar agresivo, también lo atacó a él, por eso me pidieron la autorización para dispararle al perro, pero si no lo hago, nos hubiese matado”.

La dueña del animal afirma que está pasando por el duelo de perderlo, ya que lo tenían hace cuatro años en su hogar. Agradeció a la policía por haber actuado a tiempo y haberle salvado su vida y la de su hija y reconoce que el perro actuó en su instinto de defensa por el pleito generado con su hermano.

En el procedimiento, fueron aprehendidos dos menores de edad por el delito de obstrucción a la función pública. El ciudadano que se encontraba en estado de exaltación, fue trasladado al Centro Temporal de Protección. El integrante policial que recibió las mordeduras del canino fue valorado médicamente y recibió una incapacidad de cinco días.

Le puede interesar: Sancionan a motociclista que por hacer piruetas en una moto ocasionó un accidente

Le puede interesar: Un hombre falleció electrocutado en Expoferias en Manizales