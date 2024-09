Cali tomó rotunda decisión con el técnico Hernán Torres tras caer goleado en Manizales

Deportivo Cali sigue sin reponerse de la crítica situación que se encuentra viviendo desde hace algunos años. El equipo vallecaucano sufrió una nueva derrota, esta vez por goleada, ante Once Caldas en Manizales por 4-1, que los dejó en el puesto 17 con apenas 7 puntos.

El entrenador Hernán Torres, quien asumió a mediados de julio del presente año, no ha podido darle la vuelta a la situación y, por el contrario, ha acumulado un total de 6 derrotas, 1 empate y solo 2 victorias. Los malos resultados en el segundo semestre del año, tienen al equipo nuevamente contra las cuerdas en el tema del descenso.

A pesar de la difícil derrota en Manizales, muchos creían que esto podría ser un condicional para la continuidad de Hernán Torres. No obstante, en zona mixta, el presidente de la institución, Humberto Arias, aseguró que el técnico tolimense cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo.

Torres no ha encontrado el equipo

El entrenador aseguró en rueda de prensa que, como dé lugar, su equipo debe mostrar mejoría, ya que el tiempo se agota y el margen de error es cada vez menor. “Siempre y cuando se confíe más en el trabajo y en el plan se puede cambiar la situación… Ahora es trabajar, confiar y conseguir resultados, se espera que se mejore, si o si hay que hacerlo, el tiempo se acaba”, dijo.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando aseguró que aún no ha podido encontrar el equipo. “El equipo trabaja bien en la semana y eso me llena de satisfacción, existe la actitud, no hemos podido solidificar la defensa y sé que el Cali no puede esperar, no he encontrado el equipo, es la verdad”.

El próximo reto del Cali será contra Fortaleza por los octavos de final de la Copa Colombia. Por Liga, al conjunto Azucarero le restarán partidos contra La Equidad (L), Patriotas (V), Millonarios (L), Águilas Doradas (V), Bucaramanga (L), América (V), Jaguares (L), Envigado (V) y Junior (V).