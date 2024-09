12 motocicletas, dos vehículos y una buseta inmovilizadas en toma a Puerta de Hierro

En un esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad y la convivencia en el barrio Puerta Hierro, durante tres días consecutivos se llevó a cabo una toma de seguridad articulada por el Plan Titan-24 la cual involucró un importante grupo de efectivos de la Policía Nacional, incluyendo personal de inteligencia y policía judicial, así como funcionarios de Migración Colombia y la Alcaldía de la Localidad 3. Este operativo, también reunió a diversas secretarías como Espacio Público, Secretaría General, UMATA, EPA, Distriseguridad, DATT y la Escuela de Gobierno, y tuvo como objetivo abordar las inquietudes de la comunidad y garantizar un entorno más seguro para todos los residentes.

Resultados de la Toma de Seguridad:

Durante la jornada, la Policía Nacional realizó patrullajes e intervenciones en puntos vulnerables identificados por la comunidad, en donde se materializaron requisas e identificación de 185 personas, verificando sus antecedentes para asegurar la tranquilidad en la zona.

Por su parte, el personal de Servicios Públicos de la secretaría general llevó a cabo un diagnóstico de los puntos críticos donde se depositan basuras, lo que afecta la percepción de seguridad y la salubridad de los residentes.

Aunado a esta problemática identificada por servicios públicos, la Escuela de Gobierno y liderazgo, desplegó acciones inmediatas para educar a la comunidad, realizando una sensibilización puerta a puerta sobre el manejo adecuado de residuos, informando sobre los horarios y fechas para la disposición de basura.

La Alcaldía de la Localidad 3 participó activamente, realizando inspecciones en establecimientos comerciales para verificar la legalidad de su documentación. Además, con Migración Colombia se llevó a cabo una revisión de los registros de personas en calidad de extranjeros en hoteles y hostales de la zona de Mamonal, asegurando el cumplimiento de las normativas migratorias.

Reunión de Seguridad con la Comunidad:

En el marco de la toma a puerta de hierro, se articuló una reunión entre funcionarios de Distriseguridad y representantes de la Junta de Acción Comunal, donde se abordaron inquietudes sobre la conformación de frentes de seguridad y la movilidad en el barrio. En este encuentro, se resaltó la importancia de la creación del frente de seguridad beneficiados con herramientas tecnológicas, Kits de alarmas y cámaras. De igual forma, se colocó a disposición el equipo psicosocial para intervenir algunas instituciones, al igual que se invitó a la comunidad a vincularse con el programa solo para mujeres que tiene como objetivo empoderar a la mujer.

Más resultados

Así mismo, se acordaron compromisos para mejorar la movilidad, incluyendo la instalación de un puesto de control en el kilómetro 4, dirección al norte, y la inmovilización de motocicletas y vehículos que infrinjan las normas.

Esta solicitud fue atendida de inmediato, implementando un puesto de control para la seguridad con el DATT y La Policía Nacional, obteniendo los siguientes resultados:

12 motocicletas inmovilizadas por no contar con la documentación requerida, inmovilización de 2 carros y una buseta que no tenían licencias y técnico-mecánica, se realizaron 35 comparendos por no contar con la documentación requerida por DATT, se requisaron a 50 personas a quienes se le solicitó antecedentes por parte de la Policía Nacional.

De otra parte, la Gerencia de Espacio Público identifico cinco chatarrerías a quienes se les hizo el llamado de atención por invasión del espacio público y se materializó la recuperación del mismo de manera inmediata, quitando los elementos que se encontraban fuera impidiendo la movilidad de las personas.

Con UMATA se realizó campañas de vacunación y desparasitación animal, dónde se realizaron las siguientes actividades:

Se vacunaron aproximadamente 60 animales (perro y gatos), se realizaron dos campañas preventivas frente al cuidado y control de los animales dentro de la comunidad y se realizó acompañamiento puerta a puerta a los habitantes para darles a conocer la higiene de los caninos para prevenir cualquier enfermedad.